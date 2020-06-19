Huawei Enjoy 20 Pro получил Dimensity 800, поддержку 5G, 90-Гц дисплей и ценник от 280 долларов
Компания Huawei анонсировала свой второй смартфон среднебюджетного уровня с мобильным процессором Dimensity 800 производства компании MediaTek. Первая модель с этой однокристальной системой получила название Enjoy Z. Новинка же называется Huawei Enjoy 20 Pro.
Смартфон оборудован 6,5-дюймовым дисплеем IPS с разрешением 2400 х 1080 точек и частотой обновления 90 Гц. Матрица имеет небольшой каплевидный вырез для 16-мегапиксельной фронтальной камеры. Она поддерживает технологию распознавания лиц и может применяться для разблокировки устройства. Второй способ быстро снять блокировку – биометрический сенсор, который находится на правом торце и совмещён с кнопкой «Домой».
рекламаКак отмечалось, аппаратная платформа построена на базе Dimensity 800. Изделие изготовлено по 7-нанометровой технологии и имеет интегрированный модем для поддержки работы в сетях пятого поколения. В процессоре используются ядра Cortex-A55 и Cortex-A76 с частотой 2 ГГц, а графикой занимается ускоритель Mali-G57 MP4. Новинка оборудована 6/8 ГБ оперативной памяти, а объём накопителя вне зависимости от комплектации составляет 128 ГБ.
Подсистема питания представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 4000 мАч с поддержкой 22,5-ваттной зарядки проводным путём. Программной платформой выступает ОС Android 10 с фирменной прошивкой EMUI 10.1. Сервисы Google не предусмотрены. Из интерфейсов стоит выделить Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5 ГГц, Bluetooth 5, USB Type-C, аудиоразъём.
рекламаВ Huawei Enjoy 20 Pro используется тройная основная камера. Ею новинка не сильно отличается от конкурентов. Разрешение составляет 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп. В 8-мегапиксельном модуле установлена широкоугольная оптика. Камера может записывать видео в 4K UHD с частотой 30 к/сек и поддерживает алгоритмы искусственного интеллекта.
рекламаВ Китае модель уже стала доступна для предварительного заказа. Продажи начнутся 24 июня 2020 года. В этот же день должна состояться премьера модели Enjoy 20 Plus. Стоимость модификации с 6 ГБ оперативной памяти составляет 280 долларов. За версию с 8 ГБ ОЗУ нужно доплатить порядка 45 долларов. Покупателям Huawei Enjoy 20 Pro будет предлагаться в расцветках Galaxy Silver, Dark Blue и Magic Night Black.
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