Цена Samsung Galaxy S10+ упала на 38 000 рублей – Exynos 9820, экран 3K, защита IP68, NFC и пять камер
Весной минувшего года южнокорейский технологический гигант Samsung начал продавать в России несколько флагманских смартфонов. Один из них – Samsung Galaxy S10+. Конфигурацию с 8 ГБ оперативной памяти в паре с накопителем объёмом 128 ГБ компания оценила в 79 990 рублей. Сейчас смартфон стоит намного дешевле.
Согласно данным ценового агрегатора «Яндекс.Маркет», Galaxy S10+ можно приобрести менее чем за 42 000 рублей. Таким образом, стоимость флагманского смартфона с начала продаж упала более чем на 38 000 рублей, т.е. модель подешевела почти в два раза.
рекламаМодель с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти имеет корпус из стекла Gorilla Glass 5/6 и металла с защитой воды/пыли по стандарту IP68. На фронтальной стороне обосновался дисплей Dynamic AMOLED формата 3K с поддержкой расширенного динамического диапазона и встроенным биометрическим датчиком.
В Samsung Galaxy S10+ установлено пять камер. Три их них расположились на тыльной стороне, а ещё две – на лицевой. Спереди установлено два модуля с разрешением 10 Мп + 8 Мп. Увы, ни один из них не имеет широкоугольной оптики, как в смартфонах компании Google. Под сенсоры предусмотрено овальное отверстие в правом углу.
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Сзади обосновались оптические модули с разрешением 12 Мп + 12 Мп + 16 Мп с 2-кратным зумом и оптической стабилизацией. И основная, и фронтальная камера может записывать видео в 4K Ultra HD с частотой 60 к/сек. Также заявлена замедленная съёмка при 960 FPS в формате HD.
рекламаСердцем смартфона выступает 8-нанометровый мобильный чип с частотой 1,95-2,73 ГГц и графикой Mali-G76 MP12. Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 4100 мАч. Модель поддерживает проводную и беспроводную зарядку мощностью по 15 Вт. Также заявлена реверсивная зарядка беспроводным путём, с помощью которой можно быстро пополнить заряд АКБ в носимых гаджетах.
рекламаSamsung Galaxy S10+ можно подключать к телевизорам и мониторам в режиме Samsung DeX. На борту смартфона есть сенсор измерения частоты сердечных сокращений и пульсоксиметр. Также выделим софт Android 10 с оболочкой One UI, чип NFC, стереодинамики и разъём для подключения проводных наушников. Отметим, что все модели нового поколения, Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra, уже остались без выхода под наушники.
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