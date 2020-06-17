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Компания Xiaomi в сентябре прошлого года анонсировала флагманский смартфон Mi 9T Pro в Европе. Он стал копией модели Redmi K20 Pro для китайского и индийского рынков. Уже спустя несколько месяцев флагман был официально снят с производства.

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Сейчас Xiaomi Mi 9T Pro практически не продаётся. Например, в «Яндекс.Маркет» указано, что смартфона нет в продаже в России. На самом деле это не так. Модель можно купить на официальном сайте и в магазине МТС. Рекомендованная стоимость флагмана составляет 33 990 рублей. На 3500 рублей можно купить его в МТС

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Но для этого нужно добавить в комплект как минимум один продукт стоимостью от 500 рублей. В результате станет доступна скидка в размере 4000 рублей. Таким образом, Mi 9T Pro обойдётся минимум в 30 500 рублей

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Напомним, что во флагмане установлен мобильный процессор Snapdragon 855 в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного накопителя в смартфоне составляет 128 ГБ. Подсистема питания представлена встроенной батареей на 4000 мАч с 27-ваттной проводной зарядкой через порт USB-C.

Одной из особенностей Xiaomi Mi 9T Pro является выдвижная фронтальная камера на 20 Мп. Именно она сделала смартфон более популярным, чем Xiaomi Mi 9, несмотря на практически идентичные параметры и стоимость. Спереди установлена Super AMOLED матрица формата Full HD+, диагональ которой составляет 6,39 дюйма.

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Флагман заключён в корпус из металла и стекла Gorilla Glass 5 от Corning. Основная камера, расположенная на задней стороне, имеет разрешение 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп, 2-кратный зум по потери качества и поддерживает запись видео в формате 4K Ultra HD при 60 к/сек.

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Xiaomi Mi 9T Pro из коробки получил операционную систему Android 9.0 Pie с оболочкой MIUI 10. Сейчас модель работает под управлением ОС Android 10 и в некоторых регионах Европы уже получила фирменное программное обеспечение MIUI 12. Из остального отметим разъём для наушников, слот для microSD и чип NFC.