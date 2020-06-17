LG порадует покупателей Velvet 5G подарками на сумму 400 евро – сам смартфон стоит 650 евро
Компания LG весной нынешнего года анонсировала линейку смартфонов Velvet и первого её представителя с одноимённым названием. Теперь производитель из Сеула привёз новинку в Европу, где до 30 июня 2020 года она будет доступна покупателям со множеством бонусов.
Стоимость смартфона составляет 650 евро. При этом все, кто купит модель или оформит на неё предварительный заказ до конца текущего месяца, получат скидку в размере 400 евро. Увы, за 250 евро LG Velvet никто приобрести не сможет. Вместо этого на 400 евро пользователи получат комплект из силиконового чехла, чехла LG Dual Screen с дополнительным дисплеем и наушников LG Tone Free.
рекламаПока что нет информации о том, как покупатели смогут забрать подарки. Ранее в Германии компания часто проводила подобные акции, когда бонусом к флагманским смартфонам серий LG V и LG G шли либо телевизоры, либо фирменные часы. Выгода могла достигать 500 евро при цене девайса 700 евро. Однако, подарок приходил спустя две недели на домашний адрес, т.е. нельзя было купить смартфон и забрать с собой телевизор/часы, будучи в Германии проездом.
рекламаТеперь что касается самого смартфона. Он оборудован 7-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 765G в паре с 8 ГБ оперативной и накопителем на 128 ГБ. Аккумулятор имеет ёмкостью 4300 мАч, 9-ваттную беспроводную зарядку и 25-ваттную проводную.
На лицевой стороне смартфона установлен дисплей P-OLED формата Full HD+ с частотой обновления 60 Гц и диагональю 6,8 дюйма. Разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 5 Мп + 8 Мп, а фронтальной – 16 Мп. Также отметим защиту от воды и пыли по стандарту IP68, соответствие степени MIL-STD-810G, выход под проводную гарнитуру, стереодинамики и встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев.
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Само собой, под капотом LG Velvet есть все ключевые беспроводные интерфейсы. Программной платформой выступает прошивка LG UX, основанная на операционной системе Android 10. К слову, если в Европе смартфон будет продаваться с чипом Snapdragon 765G и поддержкой мобильных сетей пятого поколения, то в странах Ближнего Востока и Южной Америки будет доступна 4G-версия на неизвестном чипсете. Также отметим, что в будущем ожидается анонс конфигурации на 10-нанометровом процессоре Snapdragon 845.
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