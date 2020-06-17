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Компания LG весной нынешнего года анонсировала линейку смартфонов Velvet и первого её представителя с одноимённым названием. Теперь производитель из Сеула привёз новинку в Европу, где до 30 июня 2020 года она будет доступна покупателям со множеством бонусов.

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Стоимость смартфона составляет 650 евро. При этом все, кто купит модель или оформит на неё предварительный заказ до конца текущего месяца, получат скидку в размере 400 евро. Увы, за 250 евро LG Velvet никто приобрести не сможет. Вместо этого на 400 евро пользователи получат комплект из силиконового чехла, чехла LG Dual Screen с дополнительным дисплеем и наушников LG Tone Free.

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Пока что нет информации о том, как покупатели смогут забрать подарки. Ранее в Германии компания часто проводила подобные акции, когда бонусом к флагманским смартфонам серий LG V и LG G шли либо телевизоры, либо фирменные часы. Выгода могла достигать 500 евро при цене девайса 700 евро. Однако, подарок приходил спустя две недели на домашний адрес, т.е. нельзя было купить смартфон и забрать с собой телевизор/часы, будучи в Германии проездом.

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Теперь что касается самого смартфона. Он оборудован 7-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 765G в паре с 8 ГБ оперативной и накопителем на 128 ГБ. Аккумулятор имеет ёмкостью 4300 мАч, 9-ваттную беспроводную зарядку и 25-ваттную проводную.

На лицевой стороне смартфона установлен дисплей P-OLED формата Full HD+ с частотой обновления 60 Гц и диагональю 6,8 дюйма. Разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 5 Мп + 8 Мп, а фронтальной – 16 Мп. Также отметим защиту от воды и пыли по стандарту IP68, соответствие степени MIL-STD-810G, выход под проводную гарнитуру, стереодинамики и встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев.

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Само собой, под капотом LG Velvet есть все ключевые беспроводные интерфейсы. Программной платформой выступает прошивка LG UX, основанная на операционной системе Android 10. К слову, если в Европе смартфон будет продаваться с чипом Snapdragon 765G и поддержкой мобильных сетей пятого поколения, то в странах Ближнего Востока и Южной Америки будет доступна 4G-версия на неизвестном чипсете. Также отметим, что в будущем ожидается анонс конфигурации на 10-нанометровом процессоре Snapdragon 845.