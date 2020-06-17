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Китайская компания Xiaomi опубликовала очередную бета-версию программного обеспечения MIUI 12 для смартфонов 2017 года выпуска. Апдейт можно установить на три модели.

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MIUI 12 от 17 июня 2020 года стала доступна для флагманских смартфонов Xiaomi Mi 6 и Xiaomi Mi MIX 2, а также для более скромного решения Xiaomi Mi Note 3. Для всех трёх устройств программное обеспечение основано на Android 9. Операционная система Android 10 этим моделям не достанется, но они уже и так получили два крупных апдейта ПО – Android Oreo в 2018 году и Android Pie в 2019 году.

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Вчера мы писали о смартфонах китайской компании, в которых будут доступны новые функции MIUI 12, а именно Super Wallpaper, анимированные пиктограммы приложений и обновлённая камера. Xiaomi Mi 6, Mi MIX 2 и Mi Note 3 в этом списке, к сожалению, не оказалось.

Напомним, что Xiaomi Mi 6 и Mi MIX 2 получили на момент анонса флагманский 10-нанометровый чипсет Snapdragon 835. Модель Mi 6 является первым флагманом компании со сдвоенной основной камерой. Она имеет разрешение 12 Мп + 12 Мп. Идентичная камера используется и в Mi Note 3, который оснащён культовым 14-нанометровым процессором Snapdragon 660. Внешне смартфоны практически не отличаются.

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Скачать MIUI 12 Beta от 17 июня 2020 года № Модель Скачать прошивку 1 Xiaomi Mi 6 2020.6.17 2 Xiaomi Mi MIX 2 2020.6.17 3 Xiaomi Mi Note 3 2020.6.17

Xiaomi Mi MIX 2 тоже имеет свои фишки. Главная – фронтальная камера, которая располагается в нижней части лицевой стороны. Она была визитной карточкой всей линейки до выхода смартфона третьего поколения, который получил форм-фактор слайдера, что позволило спрятать объектив селфи-камеры.