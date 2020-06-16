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Через несколько дней в Европе стартуют продажи флагманского смартфона Huawei P40 Pro+, основная камера которого имеет 10-кратный оптический зум. Цена модели составит порядка 1500 евро. Как стало известно, компания Xiaomi готовит свой ответ флагману Huawei в лице Mi 10 Pro+.

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Главной фишкой будущей новинки станет камера с 12-кратным оптическим зумом. Её параметры пока что не уточняются, но известно, что она сохранит 108-мегапиксельный датчик изображения, который есть и в Xiaomi Mi 10, и в Mi 10 Pro.

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Улучшенный флагман получит дисплей OLED формата Quad HD+ с частотой обновления 120 Гц. Подобные панели используются в смартфонах OnePlus, OPPO и Samsung. Для сравнения, в Mi 10 и Mi 10 Pro частота обновления составляет 90 Гц.

В основе Xiaomi Mi 10 Pro+ будет лежать однокристальная система Snapdragon 865. Также смартфону приписывают поддержку 65-ваттной быстрой зарядки, чип NFC и операционную систему Android 10. Ходят слухи, что будущий флагман станет первым телефоном китайской компании, который из коробки получит фирменное программное обеспечение MIUI 12.

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В завершение добавим, что во второй половине 2020 года помимо Mi 10 Pro+ пекинский производитель может анонсировать ещё четыре модели на мобильном процессоре Snapdragon 865. Кроме того, в ассортименте технологического гиганта может появиться несколько устройств на 7-нанометровом чипе MediaTek Dimensity 1000+ с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.