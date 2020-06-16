Xiaomi Mi 10 Pro+ получит камеру с 12-кратным оптическим зумом и 120-Гц дисплей
Через несколько дней в Европе стартуют продажи флагманского смартфона Huawei P40 Pro+, основная камера которого имеет 10-кратный оптический зум. Цена модели составит порядка 1500 евро. Как стало известно, компания Xiaomi готовит свой ответ флагману Huawei в лице Mi 10 Pro+.
Главной фишкой будущей новинки станет камера с 12-кратным оптическим зумом. Её параметры пока что не уточняются, но известно, что она сохранит 108-мегапиксельный датчик изображения, который есть и в Xiaomi Mi 10, и в Mi 10 Pro.
рекламаУлучшенный флагман получит дисплей OLED формата Quad HD+ с частотой обновления 120 Гц. Подобные панели используются в смартфонах OnePlus, OPPO и Samsung. Для сравнения, в Mi 10 и Mi 10 Pro частота обновления составляет 90 Гц.
В основе Xiaomi Mi 10 Pro+ будет лежать однокристальная система Snapdragon 865. Также смартфону приписывают поддержку 65-ваттной быстрой зарядки, чип NFC и операционную систему Android 10. Ходят слухи, что будущий флагман станет первым телефоном китайской компании, который из коробки получит фирменное программное обеспечение MIUI 12.
рекламаВ завершение добавим, что во второй половине 2020 года помимо Mi 10 Pro+ пекинский производитель может анонсировать ещё четыре модели на мобильном процессоре Snapdragon 865. Кроме того, в ассортименте технологического гиганта может появиться несколько устройств на 7-нанометровом чипе MediaTek Dimensity 1000+ с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.
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