ASUS ROG Phone III получит ускоренную версию Snapdragon 865 с пиковой частотой 3,1 ГГц
Компания ASUS этим летом представит флагманский игровой смартфон ROG Phone III. Модель третьего поколения заменит на рынке ROG Phone II, который первым в мире получил 7-нанометровую однокристальную систему Snapdragon 855+. Фишкой грядущей новинки станет ускоренная версия процессора Snapdragon 865.
Пока что нет информации о том, будет ли мобильный чип называться Snapdragon 865+. Например, ускоренная версия Snapdragon 845 для ASUS ROG Phone первого поколения не получила нового наименования.
рекламаКак бы там ни было, Snapdragon 865 для ASUS ROG Phone III получит «большое» ядро с тактовой частотой 3,1 ГГц. Для сравнения, в обычном Snapdragon 865 пиковая частота составляет 2,84 ГГц. За графику будет отвечать видеоускоритель Adreno 650.
Игровой смартфон нового поколения в топовой модификации будет нести на борту 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5 и накопитель UFS 3.0 вместимостью 512 ГБ. Также ожидаются как минимум две более скромные конфигурации – с 8/12 ГБ оперативки и 128/256 ГБ встроенного хранилища.
рекламаМодель будет оснащена 6,59-дюймовой панелью AMOLED формата Full HD+ с частотой обновления 144 Гц. Смартфону приписывают основную камеру с разрешением 64 Мп + 13 Мп и 13-мегапиксельную фронталку. Ёмкость встроенной батареи составит 5800 мАч. Из остального отметим чип NFC, фронтальные стереодинамики и операционную систему Android 10.
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