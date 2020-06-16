Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Xiaomi относительно недавно анонсировала флагманский смартфон Pocophone F2 Pro, он же Poco F2 Pro. Официально в России новинка не была представлена, но всё равно в стране она продаётся во многих магазинах. Причём уже флагман подешевел на 15 000 рублей по сравнению с ценой на старте продаж.

анонсы и реклама <b>9900К дешевле всего в Регарде</b> Обвал цен на RTX 2080 SUPER Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже i5 10500 - Ситилинк рушит цену RTX 2070 - цены идут к 30 т.р. Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке! 19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

Xiaomi Poco F2 Pro покупателям доступен в двух модификациях памяти. В «базе» модель оборудована 6 ГБ оперативки LPDDR4x и накопителем UFS 3.1 на 128 ГБ. Если изначально за смартфон просили порядка 45 000 рублей, то сейчас он предлагается менее чем за 35 000 рублей, по данным «Яндекс.Маркет».

реклама

Топовая модификация предполагает в два раза больше энергонезависимой памяти при 8 ГБ ОЗУ типа LPDDR5. Сразу в России флагман продавался примерно за 55 000 рублей, но сейчас он стоит лишь 40 000 рублей . Отметим, что с такими ценами новинка китайской компании является самым дешёвым смартфоном в России, который оборудован мобильным процессором Snapdragon 865. В спину ему дышит OnePlus 8, стоимость которого стремительно падает и уже пересекла отметку 40 000 рублей за начальную конфигурацию.

Отметим, что Xiaomi Poco F2 и OnePlus 8 – это флагманские смартфоны с мощной аппаратной платформой, но скромными камерами. В герое заметки установлено четыре модуля с разрешением 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп, а фронталка получила 20-мегапиксельный датчик изображения. Главная фишка модели заключается в том, что камера для селфи спрятана внутри корпуса.

реклама

Дисплей OLED имеет размер 6,67 дюйма по диагонали и отличается тонкими экранными рамками. Ни вырезов, ни отверстий в смартфоне нет. Ёмкость встроенной батареи составляет 4700 мАч. Во флагмане есть чип NFC и разъём для подключения проводных наушников.

реклама

Корпус Xiaomi Poco F2 Pro представляет собой типичный «бутерброд». Тыльная и лицевая стороны оформлены стеклом Gorilla Glass 5, а между ними установлена металлическая рамка. Из остального отметим поддержку записи видео в 8K Ultra HD с частотой 24 к/сек и 30 к/сек, Bluetooth 5.1, поддержку мобильных сетей пятого поколения, хоть в России это и не востребовано, а также стандарт Wi-Fi 6 и операционную систему Android 10.