Xiaomi Black Shark 2 Pro потерял в цене 280 долларов – самое выгодное предложение на игровой смартфон на AliExpress
Компания Xiaomi в прошлом году анонсировала игровой смартфон Black Shark 2 Pro. Модель вышла на глобальный рынок с ценником от 680 долларов. Спустя несколько месяцев флагман существенно подешевел.
Сейчас цена модификации с 8 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 128 ГБ упала на 215 долларов. Так, на AliExpress смартфон Black Shark 2 Pro можно купить за 465 долларов. Конфигурация с 12 ГБ ОЗУ и хранилищем объёмом 256 ГБ подешевела ещё сильнее. Её стоимость опустилась на 280 долларов – с 790 долларов до 510 долларов.
рекламаИгровой телефон китайской компании вышел в середине лета прошлого года и получил мобильный процессор Snapdragon 855+, выполненный по нормам технологии 7-нм. В смартфоне есть стереодинамики, а вот разъём для наушников не предусмотрен. Чтобы подключать проводную гарнитуру, придётся либо использовать переходник с USB-C на Mini-jack, либо покупать дополнительные аксессуары для устройства с соответствующими выходами.
Xiaomi Black Shark 2 Pro несёт на борту аккумуляторную батарею ёмкостью 4000 мАч и поддерживает 27-ваттную зарядку проводным путём. В смартфоне используется AMOLED-панель, установленная практически во всех флагманах компании 2019 года. Она имеет размер 6,39 дюйма по диагонали, разрешение Full HD+, но вот от выреза разработчики отказались.
рекламаОсновная камера геймерского устройства оказалась весьма скромной. Она представлена главным модулем на 48 Мп и телеобъективом на 12 Мп с двукратным зумом без потери качества. Смартфон может записывать видео 4K UHD, причём делает он это с частотой 60 FPS, но оптическая стабилизация изображения отсутствует. Фронтальная камера имеет 20-мегапиксельное разрешение. Также отметим алюминиевый корпус и встроенный в дисплей дактилоскопический сенсор.
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