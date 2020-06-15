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Компания Xiaomi несколько дней назад официально представила смартфон Redmi 9. Международная версия доступна в модификациях 4/64 ГБ и 3/32 ГБ по рекомендованной цене эквивалентной 15 000 рублей и 12 000 рублей. Но в рамках распродажи 618 на AliExpress модель на неделю станет самым дешёвым смартфоном китайского производителя, если мы говорим об актуальных решениях.

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По промо-коду ZHARA750 можно получить 750 рублей скидки на базовую модификацию, которая и без того подешевела до 9250 рублей. С промо-кодом смартфон обойдётся лишь в 8500 рублей. По промо-коду ZHARA1200 можно купить топовую модификацию менее чем за 11 000 рублей.

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Напомним, что Xiaomi Redmi 9 – это самый новый смартфон в ассортименте китайской компании. Он имеет пластиковый корпус, габариты которого равны 163,3 х 77 х 9,1 мм. За питание в девайсе отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5020 мАч, которая может превратить его в весьма автономное решение, учитывая не самый производительный процессор.

На борту новинки установлен 12-нанометровый чипсет Helio G80 с графическим ускорителем Mali-G52. Основная камера представлена сенсорами на 13 Мп, 2 Мп, 5 Мп и 8 Мп. Последний дополнен широкоугольной оптикой. Разрешение камеры для селфи, установленной в каплевидном вырезе, составляет 8 Мп.

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В отличие от предшественников Redmi 9 может похвастаться наличием Full HD+ дисплея. В его основе лежит 6,53-дюймовая матрица IPS. Модель работает на операционной системе Android 10 с программной оболочкой MIUI 11. На тыльной стороне вместе с камерой располагается биометрический сканер. Также отметим NFC и разъём для наушников.

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Напомним, что модель Redmi 8, премьера которой состоялась в прошлом году, получила основную камеру с разрешением 12 Мп + 2 Мп, аккумулятор на 5000 мАч, 6,22-дюймовый ЖК-дисплей формата HD+. Сердцем смартфона прошлого поколения выступила процессор Snapdragon 439. NFC в нём нет.