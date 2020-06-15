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Компания Xiaomi в этом году выпустила целую россыпь смартфонов в рамках серии Redmi Note девятого поколения. В него вошли сразу две версии Pro, модель Pro Max, а также ещё пара устройств. Стандартное издание при этом также известно как Redmi 10X 4G. Главным представителем семейства является Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Сегодня утром в Китае стартовала распродажа 618, и смартфон упал в цене на AliExpress до рекордно низкого уровня.

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На китайской торговой площадке действует свой курс валют, который немного отличается от реального. По этой ссылке вы сможете заказать смартфон в модификации с 64 ГБ или со 128 ГБ встроенной памяти. Для получения скидки воспользуйтесь промо-кодом ZHARA1200, который снизит стоимость на 1200 рублей. Но предварительно нужно выставить валюту «Рубль».

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По скидке цена Redmi Note 9 Pro составит примерно 14 500 рублей и 16 000 рублей или 205 долларов и 225 долларов соответственно. Для сравнения, глобальная версия изначально компанией была оценена в 300 долларов (269 евро) за 64 ГБ и в 335 долларов (299 евро) за 128 ГБ встроенной памяти. Как видим, цена упала на 95-110 долларов в зависимости от комплектации.

Смартфон оборудован 8-нанометровым процессором Snapdragon 720G с графикой Adreno 618 и пиковой частотой CPU 2,3 ГГц. Вне зависимости от модификации модель несёт на борту 6 ГБ оперативной памяти. Ёмкость аккумуляторной батареи составила 5020 мАч, а мощность зарядки проводным путём равна 30 Вт.

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Xiaomi Redmi Note 9 Pro оснащается пятью оптическими модулями. На лицевой стороне установлен 16-мегапиксельный, а сзади расположился квартет с разрешением 64 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп. Основная камера поддерживает запись видео в 4K Ultra HD с частотой 30 к/сек. Также заявлена замедленная съёмка в HD при 960 к/сек.

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Девайс оборудован большим 6,67-дюймовым жидкокристаллическим дисплеем формата Full HD+. Биометрический сенсор в смартфоне установлен на правой кромке. Тыльная и лицевая панели защищены стеклом Gorilla Glass 5. Из прочих особенностей отметим радиоприёмник, NFC, выход для проводных наушников и отдельный слот под карту памяти. Программной платформой выступает операционная система Android 10, дополненная оболочкой MIUI 11.