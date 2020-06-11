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iPhone Xs Max – один из самых популярных смартфонов в 2019 году. Он занял 9-е место в списке самых продаваемых моделей. Всего в 2019 году компания Apple продала почти 10 млн устройств. Это больше флагманов любого из конкурентов.

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В России модель появилась в продаже осенью прошлого года в модификациях с 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ энергонезависимой памяти. Во всех установлено по 4 ГБ оперативки. Сейчас в официальной рознице можно купить исключительно базовую версию флагмана. Дешевле всего она стоит в магазине «Мегафон». Стоимость составляет 56 990 рублей. Это на 40 000 рублей дешевле, чем на старте продаж. Тогда за смартфон просили 96 990 долларов. Для сравнения, версии с 256 ГБ и 512 ГБ ПЗУ был оценены в 109 990 рублей и 127 990 рублей соответственно.

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Напомним, что iPhone Xs Max несёт на борту процессор Apple A12 Bionic. Официально это не первая 7-нанометровая однокристальная система в мире, поскольку за две недели до презентации американской компании на IFA 2018 в Берлине показали Kirin 980 вместе с предварительным анонсом Honor Magic 2. Но на рынке смартфоны Apple стали дебютными решениями с 7-нм чипом.

Смартфон оборудован сдвоенной основной камерой. Её разрешение составляет 12 Мп + 12 Мп. Для фронталки компания применила сенсор на 7 Мп. Датчик располагается в широком вырезе вместе с набором компонентов системы Face ID, которая ещё в 2017 года появилась вместе с Touch ID, а затем полностью вытеснила последнюю.

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Дисплей построен на базе 6,5-дюймовой матрицы Super Retina OLED с разрешением 1242 х 2668 точек. Она поддерживает расширенный динамический диапазон, 3D Touch и True-tone. iPhone Xs Max работает под управлением операционной системы iOS 13.5, имеет стереодинамики и NFC с поддержкой Apple Pay.