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Китайская компания Xiaomi выпустила очередную версию MIUI 12 Beta. Самой актуальной сборкой стала MIUI 12 20.6.11, которая появилась сегодня. Она стала доступна почти для трёх десятков смартфонов, а загрузить архив для самостоятельной установки можно по ссылкам в таблице в конце материала.

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Как всегда, перед обновлением девайса следует сделать резервное копирование на случай сбоя в процессе установки апдейт. Так вы точно обезопасите себя от потери персональных данных. Для установки MIUI 12 от 11 июня 2020 года нужно воспользоваться TWRP Recovery.

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Прошивка построена на ОС Android 10 практически для всех гаджетов за исключением Xiaomi Mi 6X, Redmi Note 5 и Redmi Note 5 Pro, которые работают на ОС Android Pie. Все три модели были представлены в первой половине 2018 года.

Отметим, что речь идёт о китайской бета-версии фирменного софта без сервисов Google и только с двумя языками. Подобные сборки для смартфонов, которые продаются на международном рынке, компания не публикует. Напомним, что стабильная глобальная версия MIUI 12 сегодня была выпущена для Redmi Note 8 Pro и трёх моделей серии Redmi Note 7.