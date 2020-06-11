Свежая прошивка MIUI 12 вышла на 27 смартфонов Xiaomi
Китайская компания Xiaomi выпустила очередную версию MIUI 12 Beta. Самой актуальной сборкой стала MIUI 12 20.6.11, которая появилась сегодня. Она стала доступна почти для трёх десятков смартфонов, а загрузить архив для самостоятельной установки можно по ссылкам в таблице в конце материала.
Как всегда, перед обновлением девайса следует сделать резервное копирование на случай сбоя в процессе установки апдейт. Так вы точно обезопасите себя от потери персональных данных. Для установки MIUI 12 от 11 июня 2020 года нужно воспользоваться TWRP Recovery.
рекламаПрошивка построена на ОС Android 10 практически для всех гаджетов за исключением Xiaomi Mi 6X, Redmi Note 5 и Redmi Note 5 Pro, которые работают на ОС Android Pie. Все три модели были представлены в первой половине 2018 года.
Отметим, что речь идёт о китайской бета-версии фирменного софта без сервисов Google и только с двумя языками. Подобные сборки для смартфонов, которые продаются на международном рынке, компания не публикует. Напомним, что стабильная глобальная версия MIUI 12 сегодня была выпущена для Redmi Note 8 Pro и трёх моделей серии Redmi Note 7.
|
Скачать MIUI 12 20.6.11
|
#
|
Устройство
|
Год анонса
|
Ссылка
|
Redmi
|
1
|
Redmi Note 8 Pro
|
2019
|
2
|
Redmi K20
|
2019
|
3
|
Redmi K30 5G
|
2019
|
4
|
Redmi K30 4G
|
2019
|
5
|
Redmi K20 Pro
|
2019
|
6
|
Redmi Note 7 Pro
|
2018
|
7
|
Redmi Note 5
|
2018
|
8
|
Redmi Note 5 Pro
|
2018
|
Xiaomi
|
9
|
Mi 9 Pro 5G
|
2019
|
10
|
Mi 9T
|
2019
|
11
|
Mi 8
|
2018
|
12
|
Mi 9 SE
|
2019
|
13
|
Mi 8 Pro
|
2018
|
14
|
Mi Max 3
|
2018
|
15
|
Mi MIX 3
|
2018
|
16
|
Mi 8 Lite
|
2018
|
17
|
Mi MIX 2S
|
2018
|
18
|
Mi 9 Lite
|
2019
|
19
|
Mi CC9
|
2019
|
20
|
Mi 9T Pro
|
2019
|
21
|
Mi 8 SE
|
2018
|
22
|
Mi Note 10
|
2019
|
23
|
Mi CC9 Pro
|
2019
|
24
|
Mi 8 EE
|
2018
|
25
|
Mi CC9 Meitu
|
2019
|
26
|
Mi 6X
|
2018
|
Pocophone
|
27
|
POCO X2
|
2020
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