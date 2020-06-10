Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания OnePlus официально в России продавала только один смартфон прошлого поколения. Это OnePlus 7 Pro, который в модификации 6/128 ГБ в МТС можно было купить за 54 990 рублей. Помимо него в 2019 году было представлено ещё три модели. Одна из них – OnePlus 7T Pro.

анонсы и реклама <b>9900К дешевле всего в Регарде</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже i5 10500 - Ситилинк рушит цену Битва отзывов - пришло твое время 8-] RTX 2070 - цены идут к 30 т.р. 20% скидка на Comet Lake в Ситилинке Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке! 19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

В России она начала продаваться по цене порядка 70 000 рублей в конце минувшего года. За эти деньги флагман предложил пользователям максимальную производительность, обеспеченную 7-нанометровым процессором Snapdragon 855+, и лучший дисплей на рынке. Он построен на базе панели Fluid AMOLED формата Quad HD+ с частотой кадров 90 Гц и диагональю 6,67 дюйма.

реклама

Экран имеет тонкие рамки, а камера для селфи на 16 Мп обосновалась внутри корпуса и выдвигается только при необходимости. Основная камера получила три модуля: главный на 48 Мп, широкоугольный на 16 Мп и телефото на 8 Мп. В отличие от уже упомянутой модели OnePlus 7 Pro версия T смогла записывать видео на широкоугольный модуль сразу из коробки. Кроме того, в этом году компания выпустила новую версию программного обеспечения, которая принесла больше возможностей. В частности, обновление добавило поддержку съёмки роликов в 4K UHD на широкоугольную камеру.

Флагман имеет аккумуляторную батарею на 4085 мАч и поддерживает быструю зарядку Warp Charge мощностью 30 Вт. На борту имеются стереодинамики, чип NFC, адаптеры Bluetooth и Wi-Fi. Работает модель на операционной системе Android 10 с оболочкой OxygenOS 10.

реклама

В России стоимость OnePlus 7T Pro, согласно «Яндекс.Маркет», стартует с отметки в районе 45 500 рублей за модификацию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти. Это почти на 25 000 рублей больше, чем на старте продаж. Справедливости ради нужно заметить, что рекордно низкой цена была в начале этого года, когда за смартфон просили чуть более 40 000 рублей.

Также стоит отметить, что OnePlus 7 Pro в этой же конфигурации стоит лишь на пару тысяч рублей дешевле, в то время как версия без приставки Pro обойдётся минимум в 35 000 рублей. Топовый флагман нового поколения в России продаётся примерно за 70 000 рублей.