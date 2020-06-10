OnePlus 7T Pro подешевел на 25 000 рублей – лучший на рынке дисплей, NFC и Snapdragon 855+
Компания OnePlus официально в России продавала только один смартфон прошлого поколения. Это OnePlus 7 Pro, который в модификации 6/128 ГБ в МТС можно было купить за 54 990 рублей. Помимо него в 2019 году было представлено ещё три модели. Одна из них – OnePlus 7T Pro.
В России она начала продаваться по цене порядка 70 000 рублей в конце минувшего года. За эти деньги флагман предложил пользователям максимальную производительность, обеспеченную 7-нанометровым процессором Snapdragon 855+, и лучший дисплей на рынке. Он построен на базе панели Fluid AMOLED формата Quad HD+ с частотой кадров 90 Гц и диагональю 6,67 дюйма.
рекламаЭкран имеет тонкие рамки, а камера для селфи на 16 Мп обосновалась внутри корпуса и выдвигается только при необходимости. Основная камера получила три модуля: главный на 48 Мп, широкоугольный на 16 Мп и телефото на 8 Мп. В отличие от уже упомянутой модели OnePlus 7 Pro версия T смогла записывать видео на широкоугольный модуль сразу из коробки. Кроме того, в этом году компания выпустила новую версию программного обеспечения, которая принесла больше возможностей. В частности, обновление добавило поддержку съёмки роликов в 4K UHD на широкоугольную камеру.
Флагман имеет аккумуляторную батарею на 4085 мАч и поддерживает быструю зарядку Warp Charge мощностью 30 Вт. На борту имеются стереодинамики, чип NFC, адаптеры Bluetooth и Wi-Fi. Работает модель на операционной системе Android 10 с оболочкой OxygenOS 10.
рекламаВ России стоимость OnePlus 7T Pro, согласно «Яндекс.Маркет», стартует с отметки в районе 45 500 рублей за модификацию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти. Это почти на 25 000 рублей больше, чем на старте продаж. Справедливости ради нужно заметить, что рекордно низкой цена была в начале этого года, когда за смартфон просили чуть более 40 000 рублей.
Также стоит отметить, что OnePlus 7 Pro в этой же конфигурации стоит лишь на пару тысяч рублей дешевле, в то время как версия без приставки Pro обойдётся минимум в 35 000 рублей. Топовый флагман нового поколения в России продаётся примерно за 70 000 рублей.
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