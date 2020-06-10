Xiaomi набирает тестеров для глобальной версии MIUI 12
Китайская компания Xiaomi до конца нынешнего месяца выпустит стабильную версию программного обеспечения MIUI 12 Global для флагманских моделей Mi 9, Mi 9T Pro, Redmi K20 Pro, а также для смартфонов среднего уровня Redmi K20 и Mi 9T. Сегодня утром производитель вновь объявил о наборе тестеров для глобальной версии MIUI 12.
Подать заявку на участие могут владельцы только трёх устройств. Это прошлогодние модели Redmi Note 7 и Redmi Note 8 Pro, а также «убийца флагманов» 2018 года Pocophone F1. Последний вышел по цене 300 долларов и стал самым дешёвым в мире смартфоном на базе мобильного процессора Qualcomm Snapdragon 845.
рекламаУ компании есть только три требования к пользователям. Во-первых, нужно иметь один их трёх телефонов, указанных выше. Во-вторых, следует авторизоваться в аккаунте Mi на устройстве, с которого будет подана заявка. В-третьих, стоит делать резервное копирование данных. Последний пункт – это скорее рекомендация, а не требование.
Для того чтобы принять участие в тестировании глобальной версии MIUI 12, нужно заполнить специальную форму. По этой ссылке необходимо указать ID аккаунта Mi, адрес электронной почты, ник в Telegram, а также выбрать модель смартфона и версию прошивки.
рекламаДля того, что узнать версию программного обеспечения, следует открыть настройки, перейти в раздел «Об устройстве» и посмотреть пункт «Версия MIUI»:
- MI – глобальная (PFBMIXM);
- RU – русская (PFJRUXM);
- IN – индийская (PFHINXM);
- EU – европейская (PFJEUXM).
Компания просит указывать как можно больше данных о проблеме в отчёте. Детальнее с программой по набору тестеров для глобальной версии MIUI 12 вы сможете на сайте Mi Community по этой ссылке.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила