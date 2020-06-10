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Китайская компания Xiaomi до конца нынешнего месяца выпустит стабильную версию программного обеспечения MIUI 12 Global для флагманских моделей Mi 9, Mi 9T Pro, Redmi K20 Pro, а также для смартфонов среднего уровня Redmi K20 и Mi 9T. Сегодня утром производитель вновь объявил о наборе тестеров для глобальной версии MIUI 12.

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Подать заявку на участие могут владельцы только трёх устройств. Это прошлогодние модели Redmi Note 7 и Redmi Note 8 Pro, а также «убийца флагманов» 2018 года Pocophone F1. Последний вышел по цене 300 долларов и стал самым дешёвым в мире смартфоном на базе мобильного процессора Qualcomm Snapdragon 845.

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У компании есть только три требования к пользователям. Во-первых, нужно иметь один их трёх телефонов, указанных выше. Во-вторых, следует авторизоваться в аккаунте Mi на устройстве, с которого будет подана заявка. В-третьих, стоит делать резервное копирование данных. Последний пункт – это скорее рекомендация, а не требование.

Для того чтобы принять участие в тестировании глобальной версии MIUI 12, нужно заполнить специальную форму. По этой ссылке необходимо указать ID аккаунта Mi, адрес электронной почты, ник в Telegram, а также выбрать модель смартфона и версию прошивки.

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MI – глобальная (PFB MI XM);

XM); RU – русская (PFJ RU XM);

XM); IN – индийская (PFH IN XM);

XM); EU – европейская (PFJEUXM).

Для того, что узнать версию программного обеспечения, следует открыть настройки, перейти в раздел «Об устройстве» и посмотреть пункт «Версия MIUI»:

Компания просит указывать как можно больше данных о проблеме в отчёте. Детальнее с программой по набору тестеров для глобальной версии MIUI 12 вы сможете на сайте Mi Community по этой ссылке.