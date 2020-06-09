Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Китайская компания OnePlus, увы, официально в России не продаёт свои смартфоны. В прошлом году лишь OnePlus 7 Pro в модификации 6/128 Гб появился в магазине МТС по цене 54 990 рублей. С другой стороны, в этом есть свои плюсы. Например, на «Яндекс.Маркет» можно без проблем найти хорошие предложения.

анонсы и реклама 45% скидка на компьютеры в Ситилинке, смотри! RTX 2070 - цены идут к 30 т.р. Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке! 17 видов Comet Lake от 3800р в Регарде Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3690р ! Более 10 видов матерей S1200 в Регарде Ryzen 4000 серии в Ситилинке

В частности, OnePlus 7T в России появился в конце прошлого года по цене в районе 50 000 рублей за модификацию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Сейчас его стоимость упала до 35 000 рублей. Средняя цена по России при этом составляет 37 350 рублей. К слову, примерно столько же стоит конфигурация с 8 ГБ ОЗУ и встроенным хранилищем на 128 ГБ. Таким образом, прошлогодний флагман стоит практически вдвое дешевле, чем Xiaomi Mi 10 с теми же объёмами памяти. Последний в России был оценён в 69 990 рублей.

реклама

Справедливости ради нужно отметить, что тут мы сравниваем рекомендованную цену Mi 10 со стоимостью «серого» OnePlus 7T. Но за неофициальную версию Xiaomi Mi 10 тоже придётся отдать больше. Например, модификация 8/256 ГБ обойдётся минимум в 51 000 рублей, а за 8/128 ГБ придётся отдать от 46 000 рублей.

Напомним, что OnePlus 7T оснащается 7-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 855+, аккумулятором на 3800 мАч, 16-мегапиксельной фронтальной камерой и основной с разрешением 48 Мп + 16 Мп + 12 Мп. Смартфон получил поддержку записи видео в 4K UHD с частотой до 60 FPS, дисплей Fluid AMOLED с частотой обновления 90 Гц, NFC и стереодинамики.

реклама

Xiaomi Mi 10 на бумаге выглядит лучше, но во всём. Например, чип Snapdragon 865 будет мощнее, чем Snapdragon 855+, но нет никаких задач, которые задействуют всю мощность однокристальной системы. Камера в Mi 10 имеет разрешение 108 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп и поддерживает запись видео в 8K Ultra HD, но при этом она осталась без телеобъектива и получила два бесполезных модулях на 2 Мп. Более существенным преимуществом флагмана Xiaomi будет аккумулятор на 4780 мАч.