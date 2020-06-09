Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Sony представила большие 8K-телевизоры Bravia ZH8 с подарками до 100 000 рублей

для раздела Блоги
4
RTX 2080 Ti - цена РУХНУЛА
20% скидка на Comet Lake в Ситилинке
Битва отзывов - пришло твое время 8-]
Цены на матплаты LGA 1200 идут вниз
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
10 видов новейших Comet Lake в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Японская компания Sony представила в России линейку умных телевизоров Bravia ZH8. Она включает две большие модели диагональю 75 дюймов и 85 дюймов формата 8K Ultra HD.

анонсы и реклама
45% скидка на компьютеры в Ситилинке, смотри!
RTX 2070 - цены идут к 30 т.р.
Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке!
17 видов Comet Lake от 3800р в Регарде
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3690р !
Более 10 видов матерей S1200 в Регарде
Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Обе новинки оборудованы панелями с разрешением 7680 х 4320 точек. Для динамического изменения уровня освещённости в той или иной области дисплея предусмотрена фирменная разработка Sony Full Array Local Dimming and Boosting. По словам производительности, за счёт повышения яркости и контрастности светлые сцены станут ярче, а тёмные будут выглядеть намного насыщеннее.

реклама

Для обработки видео 8K UHD применяется процессор X1 Ultimate. Поддержка технологии 8K X-Reality Pro в паре с уникальной базой изображений позволяет масштабировать контент в формате 4K UHD и 2K до 8K UHD.

Программной платформой служит операционная система Android TV. Производитель заявляет о поддержке работы с голосовым ассистентом Google Assistant, Apple AirPlay и Apple HomeKit. Пуль дистанционного управления может похвастаться подсветкой клавиш, т.е. долго его искать в темноте не придётся.

реклама

Оба телевизора Sony Bravia ZH8 уже доступны для покупки в России. Купить новинки можно в официальном онлайн-магазине или у партнёров. Их список вы можете найти на официальном сайте японской компании.

Стоимость 75-дюймового телевизора составила 699 990 рублей. 85-дюймовая модель обойдётся в 999 990 рублей. В подарок компания дарит на выбор аудиосистему Sony HT-ST5000 или игровую консоль Sony PlayStation 4 Pro на 1 ТБ с комплектом игр (God of War и Horizon Zero Dawn). Отметим, что саундбар отдельно стоит почти 100 000 рублей.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

sony
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490I Unify
7
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
16
Масштабное тестирование процессоров: 13 CPU в 27 режимах в 28 тестах
113
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре SnowRunner
31
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
16
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2060 GamingPro OC (NE62060T18J9-1062A)
35
Тест процессоров Intel Core i5-10600K и Core i5-10400: производительный средний сегмент
178
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64 в связке с процессором Core i5-9600KF
15
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Aero White 500W
60
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Far Cry 5
26

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
31 мая 2020 34
Intel Core i7-10700K против всех
2 июня 2020 372
Тест процессоров Intel Core i5-10600K и Core i5-10400: производительный средний сегмент
5 июня 2020 178
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре SnowRunner
8 июня 2020 31
Масштабное тестирование процессоров: 13 CPU в 27 режимах в 28 тестах
8 июня 2020 113
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
28 мая 2020 83

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Европейский магазин удивил покупателей ценой на будущую PlayStation 5 – за консоль просят около 1 000 долларов
44
Стало известно, когда Xiaomi Redmi Note 8 Prо получит глобальную MIUI 11 на Android 10
13
Xiaomi Redmi Note 8T с NFC упал в цене более чем на 5000 рублей
7
20 смартфонов Xiaomi уже можно обновить до последней версии MIUI 12 на Android 10
3
10-ядерный Core i9 10900К против 4-ядерного Core i3 10100 – эксперты Benchmark выяснили, стоит ли переплачивать 500 долларов за самый быстрый игровой процессор
50
Samsung Galaxy S20 Ultra подешевел на 33 000 рублей – цена опустилась почти до уровня Xiaomi Mi 10
7
Видеокарта NVIDIA RTX 3080 получила изображения 3D-рендеринга со всех сторон
40
Xiaomi Redmi Note 9S подешевел на 100 долларов и доступен для заказа по самой низкой цене с начала продаж
6
Энтузиаст рассекретил технические характеристики и производительность видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080 и AMD Radeon RX 6900 ХТ – Big Navi
23
GeForce RTX 3090 будет вдвое производительней RTX 2080, а Radeon RX 6900 ХТ превзойдёт RTX 3080 - новые данные о характеристиках следующего поколения видеокарт AMD и NVIDIA
35
AMD предложит более 4 ГБ VRAM в стандартной комплектации следующего поколения Radeon RX, Big Navi по более низкой цене
27
Стали известны планы Microsoft на 2020-2021 год – значительное увеличение производительности Windows 10 и новое меню «Пуск»
29
FIFA 21 будет на новом движке
14
Разработчики Cyberpunk 2077 рассказали, в чём игра превосходит третьего «Ведьмака»
11
S.T.A.L.K.E.R. получит трассировку лучей и новый движок Unreal Engine 4 – видео игрового процесса и несколько уровней игры
16
Intel предоставила неверные показатели TDP для процессоров Core 10-го поколения – разбираемся в причинах подмены значений TDP для 10-ядерного Core i9 10900К
29
Цена AMD Ryzen 5 3600 в России упала до минимального уровня с начала 2020 года
24
Технические данные видеокарт NVIDIA RTX 3000 и AMD RX 6000 — двукратный прирост производительности относительно текущих решений
19
AMD и NVIDIA только сейчас выпустили совместный пресс-релиз о выходе Ampere
8
Новая модификация Witcher 3 содержит десятки тысяч новых текстур, значительно улучшая графику без снижения производительности
4

Популярные статьи

10 причин, по которым стоит выбрать платформу AMD AM4 в 2020 году
309
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре SnowRunner
31
Масштабное тестирование процессоров: 13 CPU в 27 режимах в 28 тестах
113
ТОП 7 андроид игр, в которые стоит поиграть
25
Сравниваем в цене две игровые сборки: c Core i5-10400F и Ryzen 5 3600
100
AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X в игре PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS - тест с 6 видеокартами
31
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
16
Трёх вентиляторов достаточно для стандартного корпуса
21
История оверклокинга - железа, оверклокерских команд и соревнований. Часть 1
40
Обзор гарнитуры JBL Quantum 800
6

Сейчас обсуждают

Дмитрий Истомин
15:17
8нм самсы очень плохи, они исходят из 10нм, которые у них были провальными, айфоны на 10нм самсунг быстрее садились, хуже работали и сильнее грелись. Судя по ситуации с ексиносами, которые два года пр...
Игровые видеокарты NVIDIA Ampere дебютируют в ассортименте трёх моделей
Inttz
15:16
Да как не видно.. всё видно
Игровые видеокарты NVIDIA Ampere дебютируют в ассортименте трёх моделей
Kopcheniy
15:16
Андервольт наше все. С 5700ХТ получилось удержать потребление на уровне 2070 с таким же уровнем производительности. Просто на заводе изначально выставляют напряжение повыше, чтобы внезапных косяков на...
Игровые видеокарты NVIDIA Ampere дебютируют в ассортименте трёх моделей
vensant_jarden
15:14
Автор, хотя бы разнообразия ради, изредка проверял бы то что пишет/первоисточники внимательнее читал бы ...?!! (это так, бесплатный совет). Во-первых, этот лифт/подъёмник - совершенно НЕ секретный, ...
В игре The Witcher 3 была найдена секретная локация, о которой 5 лет никто не догадывался
Twisted Evil
15:13
#челендж #пранк #топ10 #ведьмак #жесть!!!
В игре The Witcher 3 была найдена секретная локация, о которой 5 лет никто не догадывался
skydan
15:12
https://fastpic.ru/view/112/2020/0609/_e3948965a3204e2737b3c6fb57eb4514.jpg.html у меня так, открываю раз в 3 месяца сдуть пыль
Трёх вентиляторов достаточно для стандартного корпуса
Артем Загребаев
15:12
А зачем обычным людям грузить LinX? А так интел чет уже совсем скатился) не вот этого всего мы от него ждали! :D
Intel Core i7-10700K против всех
North Eagle
15:10
Не шмогли в серверы и ушли в игры, даже яблоко отказались от интола
AMD и NVIDIA только сейчас выпустили совместный пресс-релиз о выходе Ampere
LorDex
15:08
Чудес не бывает) 5700xt что то уровня 2060 супер, а жрёт как 2080ti почти. Тут Хуанг хочет более 300вт заложить, АМД в биг нави ничего особо нового не привнёсёт, а чип больше чем в 5700. Чудо будет ес...
Игровые видеокарты NVIDIA Ampere дебютируют в ассортименте трёх моделей
Kopcheniy
15:08
А про RTX 2080 Super, RTX 2080, RTX 2070 Super вы, конечно же, решили умолчать. Между первым и последним всего 10-12% разницы, а в цене на 200 баксов. Также и RTX 2070, RTX 2060 Super, RTX 2060. Даль...
Игровые видеокарты NVIDIA Ampere дебютируют в ассортименте трёх моделей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем