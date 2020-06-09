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Японская компания Sony представила в России линейку умных телевизоров Bravia ZH8. Она включает две большие модели диагональю 75 дюймов и 85 дюймов формата 8K Ultra HD.

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Обе новинки оборудованы панелями с разрешением 7680 х 4320 точек. Для динамического изменения уровня освещённости в той или иной области дисплея предусмотрена фирменная разработка Sony Full Array Local Dimming and Boosting. По словам производительности, за счёт повышения яркости и контрастности светлые сцены станут ярче, а тёмные будут выглядеть намного насыщеннее.

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Для обработки видео 8K UHD применяется процессор X1 Ultimate. Поддержка технологии 8K X-Reality Pro в паре с уникальной базой изображений позволяет масштабировать контент в формате 4K UHD и 2K до 8K UHD.

Программной платформой служит операционная система Android TV. Производитель заявляет о поддержке работы с голосовым ассистентом Google Assistant, Apple AirPlay и Apple HomeKit. Пуль дистанционного управления может похвастаться подсветкой клавиш, т.е. долго его искать в темноте не придётся.

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Оба телевизора Sony Bravia ZH8 уже доступны для покупки в России. Купить новинки можно в официальном онлайн-магазине или у партнёров. Их список вы можете найти на официальном сайте японской компании.

Стоимость 75-дюймового телевизора составила 699 990 рублей. 85-дюймовая модель обойдётся в 999 990 рублей. В подарок компания дарит на выбор аудиосистему Sony HT-ST5000 или игровую консоль Sony PlayStation 4 Pro на 1 ТБ с комплектом игр (God of War и Horizon Zero Dawn). Отметим, что саундбар отдельно стоит почти 100 000 рублей.