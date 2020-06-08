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Компания OnePlus в апреле представила смартфоны OnePlus 8 и 8 Pro. В этом году производитель анонсирует T-версии обеих моделей. Это случится в начале осени, но до этого времени в ассортименте компании появится ещё один аппарат. Имя ему OnePlus Z.

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Грядущая новинка будет представлять среднебюджетный ценовой сегмент. Его стоимость в базовой модификации составит 330 долларов. Однако, это цена для индийского рынка. Предполагается, что в Европе OnePlus Z будет стоить примерно 400-500 евро в начальной конфигурации.

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За эти деньги смартфон предложит пользователям 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Также будет предусмотрена модификация с 12 ГБ ОЗУ и интегрированным накопителем на 256 ГБ. Её стоимость пока что не уточняется.

OnePlus Z будет нести на борту 7-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 765G с графикой Adreno 620, максимальной тактовой частотой 2,4 ГГц и поддержкой 5G. Ёмкость встроенной батареи составит 4300 мАч. Основная камера будет представлена сенсорами на 64 Мп, 16 Мп и 2 Мп. Также отметим дисплей Super AMOLED диагональ 6,55 дюйма со встроенным сканером отпечатков пальцев, частоту обновления 90 Гц и поддержку 30-ваттной проводной зарядки.

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Модель поступит в продажу с предустановленной операционной системой Android 10 с программным обеспечением OxygenOS 10. Анонс OnePlus Z в Индии состоится в следующем месяце. Предположительно, 2 июня. На этот день также запланирована премьера новых умных телевизоров OnePlus. Европейский анонс смартфона может пройти раньше индийского.