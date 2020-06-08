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Несмотря на то, что уже была анонсирована серия девятого поколения, компания Xiaomi все ещё продаёт линейку Redmi Note 8. Она включает три смартфона: версия Pro, стандартное издание и модель с чипом NFC. Последняя называется Xiaomi Redmi Note 8T. Она подешевела в России более чем на 5000 рублей.

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Смартфон оснащён 11-нанометровой системой-на-чипе Snapdragon 665, который дополняется 3 ГБ или 4 ГБ оперативной памяти в зависимости о модификации. Вместимость встроенного хранилища составляет от 32 ГБ до 128 ГБ. За питание в прошлогодней новинке отвечает аккумулятор ёмкостью 4000 мАч.

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В Redmi Note 8 используется четырёхмодульная основная камера с разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. На момент премьеры в августе прошлого года смартфон был самым доступным решением на рынке с квартетом оптических модулей. Фронтальная камера имеет разрешение 13 Мп.

На фронтальной стороне установлена жидкокристаллическая панель формата FHD+, которая имеет размер 6,3 дюйма по диагонали и каплевидный вырез. Биометрический сканер расположился на тыльной стороне. Также отметим гнездо для наушников и порт USB Type-C.

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