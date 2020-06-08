Xiaomi Redmi Note 8T с NFC упал в цене более чем на 5000 рублей
Несмотря на то, что уже была анонсирована серия девятого поколения, компания Xiaomi все ещё продаёт линейку Redmi Note 8. Она включает три смартфона: версия Pro, стандартное издание и модель с чипом NFC. Последняя называется Xiaomi Redmi Note 8T. Она подешевела в России более чем на 5000 рублей.
Смартфон оснащён 11-нанометровой системой-на-чипе Snapdragon 665, который дополняется 3 ГБ или 4 ГБ оперативной памяти в зависимости о модификации. Вместимость встроенного хранилища составляет от 32 ГБ до 128 ГБ. За питание в прошлогодней новинке отвечает аккумулятор ёмкостью 4000 мАч.
рекламаВ Redmi Note 8 используется четырёхмодульная основная камера с разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. На момент премьеры в августе прошлого года смартфон был самым доступным решением на рынке с квартетом оптических модулей. Фронтальная камера имеет разрешение 13 Мп.
На фронтальной стороне установлена жидкокристаллическая панель формата FHD+, которая имеет размер 6,3 дюйма по диагонали и каплевидный вырез. Биометрический сканер расположился на тыльной стороне. Также отметим гнездо для наушников и порт USB Type-C.
рекламаВ продаже модель появилась в модификациях 3/32 ГБ, 4/64 ГБ и 4/128 ГБ по цене 13 990 рублей, 15 990 рублей и 17 990 рублей соответственно. Согласно ценового агрегатору «Яндекс.Маркет», стоимость начальной и продвинутой конфигураций памяти стартует примерно с 10 300 рублей. Цена топовой комплектации составляет минимум 12 600 рублей. На официальном сайте mi.com в России за Redmi Note 8T просят от 12 591 рубля до 16 191 рубля в зависимости от объёмов оперативной и постоянной памяти на борту.
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