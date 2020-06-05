Новая прошивка MIUI 11 стала доступна для 8 смартфонов Xiaomi
Китайская компания Xiaomi выпустила прошивку MIUI 11 от 5 июня 2020 года для восьми смартфонов. Сразу отметим, что речь идёт о стабильной версии программного обеспечения для глобального рынка.
Для флагмана 2018 года Xiaomi Mi MIX 2S на процессоре Snapdragon 845 выпущены российская и глобальная сборки. Кроме того, MIUI 11 от 5 июня стала доступна для модели Redmi 6, которую представили в 2018 году. Также прошивка вышла для Redmi 8, Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro. Последние две модели были анонсированы совсем недавно. А в России оба смартфона и вовсе были показаны лишь неделю назад.
рекламаНа всех перечисленных выше устройствах апдейт устанавливается через настройки. Кроме того, MIUI 11 от 5 июня вышла на несколько моделей для установки через Mi Flash в режиме Fastboot. Это субфлагман 2018 года Xiaomi Mi 8 Lite, самый дешёвый смартфон компании c NFC под названием Redmi Note 8T, а также Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9. Скачать файлы для установки в том или ином режиме можно по ссылкам в таблице ниже.
|
№
|
Смартфон
|
Версия
|
Скачать
|
1
|
Xiaomi Mi MIX 2S
|
Российская
|
Глобальная
|
2
|
Xiaomi Mi 8 Lite
|
Российская
|
Глобальная
|
3
|
Redmi 6
|
Глобальная
|
4
|
Redmi 8
|
Российская
|
5
|
Redmi Note 8T
|
Глобальная
|
Европейская
|
6
|
Redmi Note 8 Pro
|
Российская
|
7
|
Redmi Note 9
|
Глобальная
|
Российская
|
8
|
Redmi Note 9 Pro
|
Европейская
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила