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Китайская компания Xiaomi выпустила прошивку MIUI 11 от 5 июня 2020 года для восьми смартфонов. Сразу отметим, что речь идёт о стабильной версии программного обеспечения для глобального рынка.

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Для флагмана 2018 года Xiaomi Mi MIX 2S на процессоре Snapdragon 845 выпущены российская и глобальная сборки. Кроме того, MIUI 11 от 5 июня стала доступна для модели Redmi 6, которую представили в 2018 году. Также прошивка вышла для Redmi 8, Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro. Последние две модели были анонсированы совсем недавно. А в России оба смартфона и вовсе были показаны лишь неделю назад.

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На всех перечисленных выше устройствах апдейт устанавливается через настройки. Кроме того, MIUI 11 от 5 июня вышла на несколько моделей для установки через Mi Flash в режиме Fastboot. Это субфлагман 2018 года Xiaomi Mi 8 Lite, самый дешёвый смартфон компании c NFC под названием Redmi Note 8T, а также Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9. Скачать файлы для установки в том или ином режиме можно по ссылкам в таблице ниже.