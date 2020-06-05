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В апреле этого года состоялась премьера флагманского смартфона OnePlus 8 Pro. Он продаётся в России, но не в официальной рознице. Весной новинка поступила в продажу по цене 81 000 рублей за версию 12/256 ГБ и 71 000 рублей за модификацию 8/128 ГБ. В начале лета флагман существенно подешевел.

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Сейчас в базовой конфигурации памяти OnePlus 8 Pro стоит чуть более 64 000 рублей, согласно «Яндекс.Маркет». Цена версии с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти снизилась ещё сильнее, пробив отметку 72 000 рублей. Напомним, что официальные цены для стран Западной Европы – 899 евро (70 000 рублей) и 999 евро (77 500 рублей).

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Версия Pro нового поколения – первый смартфон китайской компании, который может похвастаться беспроводной зарядкой и защитой от воды по стандарту IP68. На борту флагмана установлен чип Snapdragon 865, питание которому обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 4510 мАч.

Основная камера имеет разрешение 48 Мп + 48 Мп + 8 Мп + Мп, а фронтальная – 16 Мп. Первая поддерживает запись видео в 4K UHD с частотой 60 FPS. Сегодня бенчмарк DxOMark опубликовал отчёт о тестировании основной камеры. Смартфон получил 119 баллов и занял 10-е место.

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Ещё одна особенность OnePlus 8 Pro – AMOLED-панель формата 3K с частотой обновления 120 Гц вне зависимости от разрешения. Прочие параметры включают Android 10 с оболочкой OxygenOS 10, стереодинамики и NFC. Разъём для проводных наушников отсутствует.