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Недавно мы писали о том, что Samsung снизила стоимость флагманского смартфона прошлого года Galaxy S10 на 30 000 рублей. Его цена в модификации 8 ГБ + 128 ГБ в некоторых магазинах составила 34 990 рублей.

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Но сейчас смартфон в DNS можно приобрести за смешные 22 000 рублей. Справедливости ради нужно отметить, что такая стоимость Samsung Galaxy S10 может быть ошибкой магазина. Но мир видел случаи, когда при большом желании покупатели отвоёвывали у магазина своё право получить товар по указанной цене, и неважно была ли допущена ошибка.

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Как бы там ни было, для покупки прошлогоднего флагмана за 21 990 рублей нужно сделать несколько манипуляций. Для начала следует добавить смартфон в корзину, после чего стоимость снизится с 69 999 рублей до 41 990 рублей. Далее нужно нажать на «Не упусти выгоду» и снять галочку с аксессуара. Нажимайте ещё раз «Купить комплект», и цена будет снижена до 21 999 рублей.

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Напомним, что смартфон оборудован дисплеем 2K диагональ 6,1 дюйма с отверстием под фронталку на 10 Мп. Основная камера получила главный и широкоугольный модули с разрешением 12 Мп и 16 Мп, компанию которым составил 12-мегапиксельный телеобъектив с 2-кратным зумом.

Samsung Galaxy S10 несёт на борту процессор Exynos 9820 и аккумулятор ёмкостью 3400 мАч. Флагман прошлого года имеет встроенный в дисплей биометрический сенсор, NFC, 15-ваттную проводную и беспроводную зарядку, стереодинамики и защиту от воды по стандарту IP68.