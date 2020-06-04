Nokia представила 4K OLED телевизор с динамиками JBL, Android TV и скидкой 275 долларов на старте продаж
Легендарный бренд Nokia, который с 2016 года принадлежит компании HMD Global, анонсировал новый умный телевизор. Он называется Nokia Smart TV 43CAUHDN. В продаже новинка появится в начале следующей неделе.
Модель оснащена 43-дюймовой панелью OLED формата 4K Ultra HD с разрешением 3840 х 2160 точек. Глубина цвета – 10 бит. Производителем заявлены технологии MEMC для повышения плавности изображения на экране и Dolby Vision.
рекламаВ телевизоре установлены динамики от JBL суммарной мощностью 24 Вт с поддержкой DTS TruSurround и Dolby Audio. Программной платформой выступает операционная система Android TV. Новинка получила поддержку Chromecast и интеллектуального помощника Google Assistant.
Для подключения к Сети имеются адаптер беспроводной связи Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 2,4 ГГц и разъём Ethernet. Также список интерфейсов включает Bluetooth 5.0, три порта HDMI и по одному USB 2.0/3.0.
рекламаСтарт продаж 43-дюймового телевизора Nokia Smart TV запланирован на 8 июня текущего года. В первое время новинка будет продаваться исключительно в магазине Flipkart в Индии. Стоимость модели составила 700 долларов, но первые покупатели смогут приобрести телевизор с большой скидкой. Им новинка обойдётся в 425 долларов.
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