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Китайская компания Honor презентовала очередной относительно доступный смартфон на 7-нанометровом флагманском процессоре Kirin 990. Новинка называется Honor Play 4 Pro. Разговоры о ней ходили не одну неделю, а сегодня они прекратятся.

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Смартфон оснащён датчиком, который позволяет измерять температуру тела, воды или воздуха в диапазоне от -20 до +100 градусов. По словам китайского производителя, делает он это с точностью до 0,1 градуса. Ещё одной фишкой новинки является наличие флагманского датчика изображения Sony IMX600 с раскладкой пикселей RYYB и 40-мегапиксельным разрешением. Этот сенсор используется во флагманах Huawei P30 и P30 Pro. Помимо него основная камера включает 8-мегапиксельный телефотомодуль с 3-кратным оптическим увеличением.

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На лицевой панели Honor Play 4 Pro установлена Full HD+ матрица диагональю 6,57 дюйма. Она выполняется по технологии IPS и имеет вырез для сдвоенной фронтальной камеры разрешением 32 Мп + 8 Мп. Ввиду использования IPS-экрана биометрический сенсор обосновался на правом торце смартфона.

Как уже отмечалось, вычислительным центром выступает 7-нанометровая однокристальная система Kirin 990. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4200 мАч с поддержкой 40-ваттной проводной зарядки. Программной платформой стала фирменная прошивка Magic UI 3.1, основанная на операционной системе Android 10.

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Новинка поддерживает мобильные сети пятого поколения, несёт на борту чип NFC, оперативную память LPDDR4x и встроенный накопитель UFS 3.0. Габаритные размеры корпуса составили 162,7 х 75,8 х 8,9 мм при массе 213 г.

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Вне зависимости от комплектации Honor Play 4 Pro несёт на борту 8 ГБ оперативной и 128 ГБ пользовательской памяти. Старт продаж запланирован на 9 июня текущего года, а принимать предварительные заказы в Китае компания начнёт сегодня вечером. Стоимость версии с функцией изменения температуры составила 420 долларов. Модификация без оной обойдётся на 15 долларов дешевле. Покупателям новинка будет доступна в синей и чёрной расцветках корпуса.