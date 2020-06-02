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AnTuTu опубликовал рейтинг самых мощных смартфонов на Android за май нынешнего года. В топ-10 флагманских решений вошли исключительно устройства, которые работают на базе процессора Snapdragon 865. Вторая десятка, в которой собраны модели среднего класса, может похвастаться бОльшим разнообразием с точки зрения SoC.

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Флагманы OPPO продолжают лидировать. Find X2 Pro в модификации 12/256 ГБ занимает первое место с 604 123 баллами в активе. 600 884 балла набирает стандартное издание с 8 ГБ оперативной памяти. Топ-3 замкнул Xiaomi Mi 10 Pro с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ. Его результат составил 600 264 балла.

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В шаге от тройки обосновался ещё один смартфон компании OPPO. Это модель Reno Ace 2. За ней идёт vivo iQOO Neo. Вторую пятёрку открыл Xiaomi Redmi K30 Pro, который за пределами Китая известен как Pocophone F2 Pro. На 7-й позиции расположена модель vivo iQOO 3, которая обошла Realme X50 Pro и OnePlus 8 Pro. Замкнул топ-10 vivo NEX 3S 5G.

Рейтинг середняков тоже возглавила модель компании OPPO – Reno3 5G. Она оснащена чипом Dimensity 1000L, а результат составил 403 607 баллов. В топ-3 попали два смартфона на процессоре Kirin 985. На 2-й строчке обосновался Honor 30, а на 3-м месте – Huawei nova 7.

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Далее идут ещё три устройства на чипе Kirin 820 – Honor 30S, Honor X10 и Huawei nova 7 SE соответственно. Они смогли обойти модель OPPO Reno3 Pro 5G на Snapdragon 765G, которая в свою очередь обошла дуэт vivo S6 5G И vivo X30 5G на Exynos 980. Замкнул топ-10 Redmi K30 5G, под капотом которого установлена однокристальная система Snapdragon 765G.