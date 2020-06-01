ZTE представила 5G-смартфон Axon 11 SE по цене от 280 долларов
Китайская компания ZTE Corp анонсировала бюджетный смартфон с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Новинка называется ZTE Axon 11 SE. Отметим, что она не смогла стать самым дешёвым 5G-смартфоном. Это звание удерживает Redmi 10X 5G стоимостью от 225 долларов.
Модель компании ZTE получила 6,53-дюймовую панель LTPS формата Full HD+. В левом верхнем углу лицевой стороны есть отверстие под камеру для селфи на 16 Мп. Сам же экран отличается тонкими дисплейными рамками. Сканер отпечатков пальцев расположился на тыльной стороне. Там обосновалась и квадратная площадка основной камеры. Она объединяет три модуля: главный на 48 Мп, широкоугольный на 8 Мп и вспомогательный на 2 Мп.
рекламаСердцем ZTE Axon 11 SE выступает 7-нанометровая однокристальная система Dimensity 800 от компании MediaTek. Мобильный процессор дополняется 6/8 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного накопителя в зависимости от комплектации составила 128 ГБ или 256 ГБ.
Подсистему питания в новинке представляет аккумулятор на 4000 мАч с 18-ваттной проводной зарядкой. Программной платформой выступает операционная система Android 10, поверх которой установлена фирменная надстройка MiFavor UI. В состав смартфона вошли адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5, порт USB Type-C, аудиовыход под наушники и слот для двух SIM-карт с картой microSD.
рекламаНовинка уже доступна для предварительного заказа в Китае. Цена модификации 6/128 ГБ составила 280 долларов. Версия с 8 ГБ оперативной памяти обойдётся на 40 долларов дороже. Конфигурация 8/256 производителем оценена в 365 долларов. ZTE Axon 11 SE будет доступен покупателям в цветах Aurora Glamour и Aurora Glacier.
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