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Южнокорейская компания LG анонсировала выпуск самого компактного OLED-телевизора. Новинка оборудована 48-дюймовой панелью. Называется модель LG OLED 48CX. Она выпущена с прицелом на пользователей, которые ищут компактное устройство с качественным изображением и высоким разрешением не только для просмотра фильмов, но и для игр.

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В основе телевизора лежит панель OLED с разрешением 3840 х 2160 точек, которое соответствует формату 4K Ultra HD. По словам производителя, дисплей способен обеспечить натуральную передачу цвета и высокую контрастность за счёт самоподсвечивающихся пикселей. Также компания отмечает, что плотность точек в LG OLED 48 CX такая же, как на 96-дюймовых 8K-панелях.

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Для синхронизации частоты обновления с частотой кадров используемого оборудования предусмотрена поддержка технологии NVIDIA G-Sync. Новинка обзавелась поддержкой расширенного динамического диапазона, Dolby Vision, а частота кадров для 4K-контента составила 120 к/сек. Модель, как и другие OLED-телевизоры 2020 года компании LG, совместима с большим количеством видеокарт и игровых консолей благодаря HDMI VRR. Также стоит отметить профиль HGiG для обеспечения высокого качества графики в консольных проектах с поддержкой HDR.

Старт продаж LG OLED 48CX запланирован на июнь этого года. Стоимость телевизора пока что не уточняется, но слухи приписывают ему ценник в районе 1500 долларов.