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Китайская компания Xiaomi заявляла о планах по отказу от производства смартфонов с поддержкой мобильных сетей четвёртого поколения ещё в конце прошлого года. Несмотря на это, текущей весной мы увидели семейство Redmi Note 9, представленное пятью 4G-смартфонами. Лэй Цзюнь, глава компании Xiaomi, ещё раз уделил внимание отказу от выпуска 4G-устройств.

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По словам генерального директора, производитель уже приступил к излучению 6G и всё-таки прекратит выпускать смартфоны без поддержки работы в мобильных сетях пятого поколения. Случится это не в самые короткие сроки, а до конца нынешнего года.

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Способствовать переходу к выпуску исключительно 5G-смартфонов может выпуск новых процессоров компании MediaTek, оснащённых модемным платами с поддержкой 5G. Например, вчера был анонсирован Redmi 10X 5G на Dimensity 820 стоимостью от 225 долларов. Также на рынке есть Huawei Enjoy Z 5G на Dimensity 800 за 250 долларов и vivo iQOO Z1 на флагманской однокристальной системе Dimensity 1000+ стоимостью порядка 300 долларов в начальной модификации.

Напомним, что всего в ассортименте Xiaomi есть около двух десятков умных телефонов, которые оборудованы 5G-модемом. Они представляют разные ценовые категории. Со списком всех моделей, установленным процессором и рекомендованной ценой за базовую модификацию вы можете ознакомиться в таблице ниже.

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Список 5G-смартфонов Xiaomi # Модель Год выпуска Процессор Модем Цена 1 Xiaomi Mi MIX 3 5G 2019 Snapdragon 855 Snapdragon X50 599 евро 2 Xiaomi Mi 9 Pro 5G 2019 Snapdragon 855+ Snapdragon X50 от 475 евро 3 Xiaomi Mi 10 5G 2020 Snapdragon 865 Snapdragon X55 от 799 евро 4 Xiaomi Mi 10 Pro 5G 2020 Snapdragon 865 Snapdragon X55 999 евро 5 Xiaomi Mi 10 Lite 5G 2020 Snapdragon 765G Snapdragon X52 от 349 евро 6 Xiaomi Mi 10 Youth Edition 5G 2020 Snapdragon 765G Snapdragon X52 от 270 евро 7 Xiaomi Mi Note 10 Lite 5G 2020 Snapdragon 765G Snapdragon X52 от 349 евро 8 Black Shark 3 2020 Snapdragon 865 Snapdragon X55 от 599 евро 9 Black Shark 3 Pro 2020 Snapdragon 865 Snapdragon X55 899 евро 10 Redmi 10X 5G 2020 Dimensity 820 - от 200 евро 11 Redmi 10X Pro 5G 2020 Dimensity 820 - от 300 евро 12 Redmi K30 5G 2019 Snapdragon 765G Snapdragon X52 от 265 евро 13 Redmi K30 5G Racing Edition 2020 Snapdragon 765G Snapdragon X52 260 евро 14 Redmi K30i 5G 2020 Snapdragon 765G Snapdragon X52 235 евро 15 Redmi K30 Pro 5G 2020 Snapdragon 865 Snapdragon X55 от 385 евро 16 Redmi K30 Pro 5G Zoom 2020 Snapdragon 865 Snapdragon X55 от 535 17 Pocophone F2 Pro 2020 Snapdragon 865 Snapdragon X55 от 499 евро * - жирным цветом отмечена стоимость смартфонов, которые официально представлены в Европе

А в завершение добавим, что несмотря на все разговоры об отказе от выпуска 4G-смартфонов, уже летом производитель анонсирует модель без поддержки 5G. Это будет Redmi 9 на процессоре Helio G70. Будущая новинка получит до 6 ГБ оперативной памяти, аккумулятор ёмкостью 5020 мАч и дисплей диагональю 6,6 дюйма, а работать она будет на базе операционной системы Android 10 с оболочкой MIUI 11.