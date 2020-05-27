Xiaomi откажется от выпуска смартфонов с поддержкой 4G
Китайская компания Xiaomi заявляла о планах по отказу от производства смартфонов с поддержкой мобильных сетей четвёртого поколения ещё в конце прошлого года. Несмотря на это, текущей весной мы увидели семейство Redmi Note 9, представленное пятью 4G-смартфонами. Лэй Цзюнь, глава компании Xiaomi, ещё раз уделил внимание отказу от выпуска 4G-устройств.
По словам генерального директора, производитель уже приступил к излучению 6G и всё-таки прекратит выпускать смартфоны без поддержки работы в мобильных сетях пятого поколения. Случится это не в самые короткие сроки, а до конца нынешнего года.
рекламаСпособствовать переходу к выпуску исключительно 5G-смартфонов может выпуск новых процессоров компании MediaTek, оснащённых модемным платами с поддержкой 5G. Например, вчера был анонсирован Redmi 10X 5G на Dimensity 820 стоимостью от 225 долларов. Также на рынке есть Huawei Enjoy Z 5G на Dimensity 800 за 250 долларов и vivo iQOO Z1 на флагманской однокристальной системе Dimensity 1000+ стоимостью порядка 300 долларов в начальной модификации.
Напомним, что всего в ассортименте Xiaomi есть около двух десятков умных телефонов, которые оборудованы 5G-модемом. Они представляют разные ценовые категории. Со списком всех моделей, установленным процессором и рекомендованной ценой за базовую модификацию вы можете ознакомиться в таблице ниже.
рекламаА в завершение добавим, что несмотря на все разговоры об отказе от выпуска 4G-смартфонов, уже летом производитель анонсирует модель без поддержки 5G. Это будет Redmi 9 на процессоре Helio G70. Будущая новинка получит до 6 ГБ оперативной памяти, аккумулятор ёмкостью 5020 мАч и дисплей диагональю 6,6 дюйма, а работать она будет на базе операционной системы Android 10 с оболочкой MIUI 11.
|
Список 5G-смартфонов Xiaomi
|
#
|
Модель
|
Год выпуска
|
Процессор
|
Модем
|
Цена
|
1
|
Xiaomi Mi MIX 3 5G
|
2019
|
Snapdragon 855
|
Snapdragon X50
|
599 евро
|
2
|
Xiaomi Mi 9 Pro 5G
|
2019
|
Snapdragon 855+
|
Snapdragon X50
|
от 475 евро
|
3
|
Xiaomi Mi 10 5G
|
2020
|
Snapdragon 865
|
Snapdragon X55
|
от 799 евро
|
4
|
Xiaomi Mi 10 Pro 5G
|
2020
|
Snapdragon 865
|
Snapdragon X55
|
999 евро
|
5
|
Xiaomi Mi 10 Lite 5G
|
2020
|
Snapdragon 765G
|
Snapdragon X52
|
от 349 евро
|
6
|
Xiaomi Mi 10 Youth Edition 5G
|
2020
|
Snapdragon 765G
|
Snapdragon X52
|
от 270 евро
|
7
|
Xiaomi Mi Note 10 Lite 5G
|
2020
|
Snapdragon 765G
|
Snapdragon X52
|
от 349 евро
|
8
|
Black Shark 3
|
2020
|
Snapdragon 865
|
Snapdragon X55
|
от 599 евро
|
9
|
Black Shark 3 Pro
|
2020
|
Snapdragon 865
|
Snapdragon X55
|
899 евро
|
10
|
Redmi 10X 5G
|
2020
|
Dimensity 820
|
-
|
от 200 евро
|
11
|
Redmi 10X Pro 5G
|
2020
|
Dimensity 820
|
-
|
от 300 евро
|
12
|
Redmi K30 5G
|
2019
|
Snapdragon 765G
|
Snapdragon X52
|
от 265 евро
|
13
|
Redmi K30 5G Racing Edition
|
2020
|
Snapdragon 765G
|
Snapdragon X52
|
260 евро
|
14
|
Redmi K30i 5G
|
2020
|
Snapdragon 765G
|
Snapdragon X52
|
235 евро
|
15
|
Redmi K30 Pro 5G
|
2020
|
Snapdragon 865
|
Snapdragon X55
|
от 385 евро
|
16
|
Redmi K30 Pro 5G Zoom
|
2020
|
Snapdragon 865
|
Snapdragon X55
|
от 535
|
17
|
Pocophone F2 Pro
|
2020
|
Snapdragon 865
|
Snapdragon X55
|
от 499 евро
|
* - жирным цветом отмечена стоимость смартфонов, которые официально представлены в Европе
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