Анонсирован 23,8” монитор Xiaomi Redmi Display 1A за 70 долларов
Компания Xiaomi анонсировала первый монитор под брендом Redmi. Новинка получила имя Redmi Display 1A. После анонса модель сразу же стала доступна для оформления предварительного заказа. Оценили её в 70 долларов.
Монитор построен на базе 23,8-дюймовой панели формата Full HD с разрешением 1920 х 1080 точек и соотношением сторон 16 к 9. В основе новинке лежит матрица IPS с яркостью 250 нит, 178-градусными углами обзора и коэффициентом контрастности 1000:1. Время отклика составило 6 мс, а частота обновления изображения – 60 Гц.
рекламаОдной из особенностей новинки являются тонкие рамки сверху и по бокам от экрана. За счёт минимальных отступов справа и слева Redmi Display 1A прекрасно должен вписаться в состав многодисплейных конфигураций. Максимальная толщина корпуса составляет 7,3 мм. Производителем заявляется поддержка технологии Low Blue Light, которая отвечает за снижение нагрузки на глаза при длительной работе за монитором.
Китайская компания предлагает на устройство длительную гарантию (3 года). Разработчиками заявляется, что энергопотребление нового монитора не должно превышать 24 Вт. Из разъёмов отметим HDMI и VGA.
рекламаСтарт продаж новинки запланирован на 1 июня текущего года. Когда Xiaomi Redmi Display 1A поступит на рынок, его цена будет повышена на 15 долларов.
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