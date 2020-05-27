Motorola представила смартфон Moto G Pro с перьевым управлением
Компания Motorola в Европе представила новый смартфон. Он называется Moto G Pro. Ключевой фишкой модели является поддержка управления с помощью цифрового пера.
Смартфон оборудован 6,4-дюймовой LCD-панелью, которая имеет разрешение Full HD+ и плотность точек 399 пикселей/дюйм. Габариты корпуса составляют 158,6 х 75,8 х 9,2 мм. Модель весит 192 грамма и имеет нанопокрытие, которое обеспечивает защиту от брызг.
рекламаПо традиции, сканер отпечатков пальцев интегрирован в фирменный логотип на тыльной стороне. Сзади также установлена основная камера разрешение 48 Мп + 16 Мп + 2 Мп с поддержкой записи видео в 4K Ultra HD с частотой 30 FPS. Спереди расположена 16-мегапиксельная фронтальная камера.
Вычислительным центром Moto G Pro выступает 11-нанометровая однокристальная система Snapdragon 665 с графическим ускорителем Adreno 610 и пиковой частотой 2,0 ГГц. Чипсет дополнен 4 ГБ оперативной памяти, а для хранения данных есть накопитель вместимостью 128 ГБ и слот под карту microSD. Ёмкость встроенной батареи составляет 4000 мАч.
рекламаНовинка выпускается в рамках программы Android One и работает под управлением стоковой операционной системы Android 10 без дополнительных оболочек. Модель имеет разъём для наушников, стереодинамики и NFC. Из прочего можно отметить порт USB-C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi с поддержкой 5 ГГц и 15-ваттную зарядку по проводу.
Стоимость Moto G Pro составила 330 евро. Смартфон уже доступен на Amazon Germany в расцветке Mystic Indigo, а в других европейских странах модель появится в продаже в ближайшие дни.
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