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Китайский технологический гигант Huawei представил ещё один смартфон на базе процессора Kirin 710. Он называется Huawei nova 3 Lite+. В отличие от массы решений с этой однокристальной системой новинка не может похвастаться низкой ценой. Оценили её примерно в 240 долларов.

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Мобильный чипсет Kirin 710 выполняется по 12-нанометровой технологии. Он имеет ядра Cortex-A73 и Cortex-A53 с частотой 2,2 ГГц и 1,7 ГГц соответственно, а также графический контроллер Mali-G51 MP4. Однокристальная система работает в паре с 4 ГБ ОЗУ. Для хранения данных в смартфоне имеет встроенный накопитель на 128 ГБ.

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Новинка имеет размеры 155 х 74 х 8,2 мм и весит 163 грамма. Модель nova 3 Lite+ оборудована 6,21-дюймовой жидкокристаллической панелью формата FHD+ с пропорциями 19,5 к 9 и каплевидным вырезом для лицевой камеры. Она представлена 8-мегапиксельным модулем. Разрешение основной камеры составляет 13 Мп + 2 Мп. Вместе с ней на задней стороне смартфона обосновался биометрический сканер.

На борту новинки есть адаптеры Bluetooth 4.2 и Wi-Fi с поддержкой диапазона 2,4 ГГц. Ёмкость аккумулятора составляет 3400 мАч. Из остального отметим GPS, ГЛОНАСС, слот для microSD, разъём для наушников и прошивку EMUI 9.1 на Android 9.0 Pie. Покупателям Huawei nova 3 Lite+ будет доступен в синей и зелёной расцветках.