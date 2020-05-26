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В конце прошлого года компания OnePlus официально заявила, что так называемые «убийцы флагманов» OnePlus 5 и 5T получат прошивку OxygenOS на базе операционной системы Android 10. Выход апдейта был намечен на второй квартал текущего года. В итоге, всё так и произошло.

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В апреле китайский производитель выпустил первую бета-версию OxygenOS 10 на ОС Android 10. Уже в этом месяце вышли вторая и третья бета-версии. Сегодня стало известно о выходе стабильной версии программного обеспечения, основанного на базе ОС Android 10.

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Помимо крайней версии операционной системы от Google апдейт приносит новый графический интерфейс, повышает стабильность работы системы и конфиденциальность данных, добавляет поддержку жестового управления, возможность добавлять в папку «Спам» входящие приложения по заданному слову, а также улучшает работу системы электронной стабилизации изображения в камере. Ссылки на скачивание прошивки пока что недоступны. OxygenOS 10 на базе ОС Android 10 распространяется «по воздуху». Размер файла обновления составляет порядка 1,8 ГБ.

Напомним, что OnePlus 5 и 5T были анонсированы в 2017 году. Оба смартфона оснащены процессором Snapdragon 835 в паре с 6/8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64/128 ГБ. Обе модели имеют основную камеру с разрешением 16 Мп + 20 Мп, 16-мегапиксельную фронталку, аккумулятор ёмкостью 3300 мАч с поддержкой 20-ваттной быстрой зарядки и цельнометаллический корпус.

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Стандартная модель получила 5,5-дюймовый дисплей с соотношением сторон 16 к 9 и разрешением Full HD. В OnePlus 5T применяется широкоформатная панель диагональю 6,01 дюйма формата Full HD+. Оба смартфона в продажу поступили с операционной системой Android 7.1.1.