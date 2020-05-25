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Компания AMD в начале осени этого года может представить видеокарты на базе графического чипа Navi 21, известного также как Big Navi. Одной из грядущих новинок станет графический ускоритель Radeon RX 5950 XT.

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Как стало известно, флагманская видеокарта AMD получит 80 вычислительных блоков и 5120 потоковых процессоров. Напомним, что в Navi 10 число потоковых процессоров составляет 2560. т.е. вдвое меньше. Переход на новую архитектуру может обеспечить как минимум двукратный прирост производительности по сравнению с Radeon RX 5700 XT.

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Ожидается, что грядущая флагманская модель «красной» команды окажется примерно на треть мощнее по сравнению с ускорителем NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti. В связи с этим есть вероятность, что предстоящая новинка AMD станет достойной альтернативой будущим графическим адаптерам NVIDIA на базе GPU Ampere, которые тоже должны начать появляться осенью нынешнего года.

Отметим, что площадь кристалла Navi 21 составит 505 кв. мм, а показатель производительности в расчёте на 1 Вт вырастет в полтора раза. В завершение добавим, что GPU Navi 21 ляжет в основу четырёх игровых видеокарт, которые заменят на рынке модели Radeon RT 5700 XT 50th Anniversary, Radeon RX 5700 XT, Radeon RX 5700 и Radeon RX 5600 XT; двух профессиональных решений на замену Radeon Pro W5700X и Radeon Pro W5700; четырёх адаптеров для Apple iMac Pro.