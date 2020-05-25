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AMD Radeon RX 5950 XT на GPU Navi 21 может получить 5120 потоковых процессоров и оказаться вдвое производительнее, чем Radeon RX 5700 XT, и на 30% мощнее видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti

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Компания AMD в начале осени этого года может представить видеокарты на базе графического чипа Navi 21, известного также как Big Navi. Одной из грядущих новинок станет графический ускоритель Radeon RX 5950 XT.

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Как стало известно, флагманская видеокарта AMD получит 80 вычислительных блоков и 5120 потоковых процессоров. Напомним, что в Navi 10 число потоковых процессоров составляет 2560. т.е. вдвое меньше. Переход на новую архитектуру может обеспечить как минимум двукратный прирост производительности по сравнению с Radeon RX 5700 XT.

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Ожидается, что грядущая флагманская модель «красной» команды окажется примерно на треть мощнее по сравнению с ускорителем NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti. В связи с этим есть вероятность, что предстоящая новинка AMD станет достойной альтернативой будущим графическим адаптерам NVIDIA на базе GPU Ampere, которые тоже должны начать появляться осенью нынешнего года.

Отметим, что площадь кристалла Navi 21 составит 505 кв. мм, а показатель производительности в расчёте на 1 Вт вырастет в полтора раза. В завершение добавим, что GPU Navi 21 ляжет в основу четырёх игровых видеокарт, которые заменят на рынке модели Radeon RT 5700 XT 50th Anniversary, Radeon RX 5700 XT, Radeon RX 5700 и Radeon RX 5600 XT; двух профессиональных решений на замену Radeon Pro W5700X и Radeon Pro W5700; четырёх адаптеров для Apple iMac Pro.

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Сейчас обсуждают

oldschoolgamer
15:30
Хорошо, если так.
AMD Radeon RX 5950 XT на GPU Navi 21 может получить 5120 потоковых процессоров и оказаться вдвое производительнее, чем Radeon RX 5700 XT, и на 30% мощнее видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti
Илья Смирнов
15:29
Вообще-то первым бестселлером был Duron на ядре Spitfire, который представлял собой полноценный первый Athlon с урезанным кэшем 2-го уровня и сильно урезанной ценой.
Мое мнение: пять самых удачных процессоров AMD
Денис Синяков
15:29
Ну вот , уже и без всякого зена 3 есть куда апгрейдиться владельцам совсем уж старых и нищих плат . Ну а потом поди и еще АФ версии какие на новом тп выпустят . А нылииии ...
В сеть утекли характеристики процессоров AMD "Matisse Refresh": тактовые частоты от 4 ГГц до 4,8 ГГц
Christinachadzynski Christinachadzynski
15:29
Я тогда 3-4 книги прочитал типа *никс для чайников + хэндбуки, но так и не понял, какие точно пакеты нужны для графического окружения.. наверное, начинающим такие вещи неитересны)
Есть ли жизнь под Линукс - переходим на Линукс с сохранением рассудка
Kopcheniy
15:27
Да про 5120 ПП уже почти год говорят, пока даже предварительных тестов нигде нет
AMD Radeon RX 5950 XT на GPU Navi 21 может получить 5120 потоковых процессоров и оказаться вдвое производительнее, чем Radeon RX 5700 XT, и на 30% мощнее видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti
Adam Smith
15:26
офигеть, он у тебя электро не вырабатывает обратно в розетку
Жидкий металл под крышкой Intel Core i9-10900K позволил выиграть до 8 градусов
Kopcheniy
15:26
А 5950 в свое время и не было :D
AMD Radeon RX 5950 XT на GPU Navi 21 может получить 5120 потоковых процессоров и оказаться вдвое производительнее, чем Radeon RX 5700 XT, и на 30% мощнее видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti
SATelit
15:26
Ты лучше составь пять худших троллей Intel... ))
Мое мнение: пять самых удачных процессоров AMD
DiLouk
15:25
Очень странные тесты, которые скорее запутывают. График 0,1%лоу то есть то нет, разные процессоры в тестах то есть, то нет. Например где райзены 3600 и выше в бенче РДР2? По такому тесту с явными подт...
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