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Официальный магазин Samsung в России предлагает весьма внушительную скидку на свой 98-дюймовый телевизор Q900R 8K Smart QLED TV 2019. Модель упала в цене на 1 000 000 млн рублей. Кроме того, в подарок компания дарит флагманский смартфон 2020 года Galaxy S20 Ultra.

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Линейка QLED-телевизоров прошлого года Q900R включает пять моделей. Помимо 98-дюймового устройства в продаже также есть панели диагональю 55”, 65”, 75” и 82”. Некоторые из них тоже стали стоят заметно дешевле, но смартфон в подарок предлагается только при покупке самого дорогого решения.

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Телевизоры оборудованы QLED-панелями формата 8K Ultra HD с разрешением 7680 х 4320 точек. Показатель качества изображения – 4300. За работу с 8K-видео отвечает квантовый процессор. Модели поддерживают расширенный динамический диапазон, технологию устранения бликов Ultra Black, а также ряд функций для повышения чёткости передачи движения, усиления контрастности, повышения детализации в тёмных сценах и обеспечения натуральной цветопередачи.

В телевизорах установлены динамики суммарной мощностью 60 Вт. Из интерфейсов отметим три порта USB, четыре разъёма HDMI, Ethernet, цифровой аудиовыход, вход для подключения антенны и слот CI.

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98-дюймовый телевизор подешевел с 4 999 990 рублей до 3 999 990 рублей. Смартфон Samsung Galaxy S0 Ultra, который предлагается в подарок, сам по себе стоит 100 000 рублей. 82-дюймовая модель подешевела с 799 990 рублей до 599 990 рублей, а 75-дюймовая – с 549 990 рублей до 449 990 рублей. Стоимость телевизора, оборудованного 65-дюймовой панель упала на 50 000 рублей и составляет 299 990 рублей. Цена младшей, 55-дюймовой, панели не изменилась – 249 990 рублей.