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Компания Xiaomi в конце прошлого года представила свой первый смартфон с повышенной частотой обновления дисплея. Это модель Redmi K30, которая доступна в модификациях с поддержкой мобильных сетей пятого и четвёртого поколений. 5G-версию компания в базовой конфигурации памяти оценила в 285 долларов. Такая цена держалась с середины января, когда модель поступила в продажу, до середины мая. Сейчас за неделю Xiaomi Redmi K30 5G сначала подешевел на 30 долларов, а затем цена упала ещё на 20 долларов.

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В конечном счёте декабрьская новинка в модификации с 6 ГБ оперативной памяти и встроенным флэш-накопителем предлагается объёмом 64 ГБ на AliExpress за 235 долларов. Отметим, что тут речь идёт о китайской версии с английским и китайским языками. Redmi K30 5G с русским и другими языками обойдётся примерно на 20 долларов дороже. Смартфон имеет поддержку бэндов B1, B3, B7, B8 и B38.

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Самой собой, в России всеми преимуществами стандарта 5G воспользоваться не получится, но Redmi K30 выделяется на только поддержкой мобильных сетей пятого поколения, но и наличием процессора Snapdragon 765G. Для сравнения, 4G-версия устройства оборудована однокристальной системой Snapdragon 730G. Она даже неофициально продаётся в России по цене примерно 30 000 рублей.

Одной из особенностей Xiaomi Redmi K30 5G является дисплей IPS с частотой обновления 120 Гц. Он имеет диагональ 6,67 дюйма и два круглых выреза под фронтальную камеру разрешением 20 Мп + 2 Мп. Основная камера объединяет четыре модуля – на 64 Мп, 5 Мп, 2 Мп и 8 Мп. Последний обзавёлся широкоугольной оптикой.

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Ёмкость встроенной батареи составляет 4500 мАч. Смартфон работает на базе операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой MIUI 11 и до конца года должен получить прошивку MIUI 12. Из остального отметим Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5, разъём для наушников, NFC, ИК-порт и поддержку технологии быстрой зарядки (30 Вт).