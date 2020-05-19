Huawei представила смартфон на Kirin 710F, но без сервисов Google
Компания Huawei продолжает выпускать смартфоны на чипсете Kirin 710F. В течение прошлого года она представила несколько таких моделей, дабы сохранить программное обеспечение от Google. Сейчас всё идёт к тому, что производитель полностью откажется от GMS, но вот устройства на старом процессоре прекратить выпускать он пока не планирует. Очередная такая новинка называется Huawei Y8p.
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Смартфон работает на 12-нанометровом процессоре Kirin 710F с операционной системой Android 10, программной оболочкой EMUI 10.1 и предустановленным софтом Huawei Mobile Services. Вместо магазина приложений Google Play предлагается фирменный аналог Huawei AppGallery.
рекламаHuawei Y8p – это типичный представитель среднебюджетного ценового сегмента. Он имеет дисплей OLED с интегрированным биометрическим сканером и каплевидным вырезом для лицевой камеры. По словам китайской компании, экран получил разрешение Full HD+ и занял более 90% передней части смартфона. Диагональ составляет 6,3 дюйма.
Задник содержит вертикальную площадку с тремя сенсорами и вспышкой. Главный модуль имеет разрешение 48 Мп. Он расположен по центру. Над ним установлена 2-мегапиксельная матрица глубины, а ниже – 8-мегапиксельный широкоугольный модуль с углом захвата 120 градуса. Фронтальная камера в новинке имеет разрешение 16 Мп.
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Модель оснащается аккумулятором ёмкостью 4000 мАч без поддержки быстрой зарядки. В конфигурацию смартфона вошли порт USB-C, разъём для наушников и слот для карты памяти NanoMemory. Отметим, что внешне новинка напоминает флагманский смартфон прошлого года Huawei P30.
рекламаHuawei Y8p доступен в двух цветовых вариантах: Midnight Black и Breathing Crystal. Модель появилась на белорусском сайте компании. Цена модификации с 4 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем объёмом 128 ГБ составляет 649 белорусских рублей или 225 долларов. При оформлении предварительного заказа предусмотрена скидка в размере 100 белорусских рублей (40 долларов) и спортивный браслет Huawei Band 4 Pro. Стоимость версии с 6 ГБ оперативной памяти не уточняется. Старт продаж запланирован на 29 мая 2020 года.
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