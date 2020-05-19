Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Анонсированы недорогие 4K-телевизоры Honor X1 Smart TV

для раздела Блоги
6
Очень дешевая ASUS RTX 2070 - надо брать
RTX 2080 Ti Gigabyte - цена рухнула на порядок, смотри
Core i9 10900 приехал в Ситилинк
Большая скидка на RTX 2070 Gigabyte
48Gb RTX 8000 - предложение дня, смотри цену
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Китайский бренд Honor пополнил ассортимент телевизоров с поддержкой Smart TV сразу тремя моделями. Они вошли в линейку Honor X1 Smart TV. На выбор покупателям доступны модели диагональю 50”, 55” и 65”.

реклама

Производитель делает акцент на тонких дисплейных рамках. По словам разработчиков, экран занимает 94% лицевой стороны. Тип панелей не уточняется, а разрешение составляет 3840 х 2160 точек и соответствует формату 4K Ultra HD. Компания заявляет о 92-процентном отображении цветового пространства DCI-P3 и поддержке алгоритмов искусственного интеллекта для повышения качества картинки. Также на презентации было сказано о поддержке технологии динамической компенсации качества изображения, которая позволяет повысить плавность картинки.

реклама

Акустическая система представлена квартетом динамиков мощностью 10 Вт. Для настройки параметров звука предусмотрен 32-сегментный эквалайзер, а за улучшение качества звучания отвечает фирменная технология Huawei Histen.

В основу новых телевизоров легла платформа Honghu 818 с пиковой тактовой частотой 1,5 ГГц. Это же процессор использовался и в первых моделях китайского бренда, которые появились в прошлом году. Работу однокристальной системы поддерживают 2 ГБ оперативной памяти, а вместимость встроенного флэш-модуля составила 16 ГБ. По словам производителя, аппаратная платформа может справляться с декодированием 4K- и 8K-видео с кадровой частотой 30 к/сек. Программной оболочкой выступила фирменная операционная система Hongmeng OS 1.0.

реклама

55-дюймовый телевизор Honor X1 Smart TV оценён в 325 долларов, а 65-дюймовая модель обойдётся в 465 долларов. Стоимость Honor X1 Smart TV 50” китайская компания пока что не уточняет, но, судя по всему, цена младшей из трёх новинок составит менее 300 долларов. Старт продаж запланирован на 25 мая 2020 года.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

honor
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti в связке с процессором Ryzen 7 1700
4
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime TRX40-Pro
31
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
76
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21
Обзор и тестирование материнской платы MSI Creator X299
29
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 в связке с процессором Ryzen 5 3600: май 2020
22
Магазин Keysworlds дарит Windows 10 при покупке Microsoft Office
Тестирование процессора Intel Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super: май 2020
18
Обзор ASUS ROG Zephyrus G14: игровой ультрабук
25
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 35 тысяч рублей: май 2020
50

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10 мая 2020 24
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 мая 2020 21
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
12 мая 2020 105
Тестируем AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i3-9350KF
7 мая 2020 208
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
18 мая 2020 76
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 35 тысяч рублей: май 2020
13 мая 2020 50

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – технические характеристики, цены и сроки запуска – всё, что известно на данный момент
137
Мегараспродажа в Epic Games Store - бесплатная раздача GTA V - лишь вершина айсберга
83
Стала известна причина, по которой процессоры AMD Ryzen 4000 не будут работать на материнских платах В450 и Х470 – варианты решения проблемы
98
Стало известно, во сколько Epic Games Store обходятся бесплатные раздачи таких хитов, как GTA V и многих других
45
OnePlus 8 Pro упал в цене на 140 долларов
9
Intel Core i9-10900K оказался на 3 минуты медленнее AMD Ryzen 9 3900X в рендеринг тесте Corona Benchmark
341
При переходе на 10-нм техпроцесс Intel получит значительное преимущество перед процессорами AMD, выпущенными по 7-нм техпроцессу TSMC
62
Смарт-часы Blackview X1 упали в цене в два раза
5
Началось производство видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 – сроки выхода и ожидаемые технические характеристики
16
Xiaomi Mi 10 потерял в цене 300 долларов – флагман 2020 года дешевеет на глазах
7
Видеокарта GeForce GTX 1060 против 25 актуальных игр – эксперты Gecid выяснили, стоит ли покупать эту видеокарту в 2020 году
16
Материнские платы на чипсете Z490 для новейших процессоров Intel уже в продаже. Цены впечатляют.
125
Цена Xiaomi Redmi Note 9 Pro с NFC упала на 65 долларов
3
Данные по нагреву цепей питания материнских плат ASUS Z490 серий ROG и TUF при работе с Core i9-10900K появились в сети
21
GTA Online перестала запускаться - пользователи сообщают о проблемах по всему миру
13
Intel предлагает застраховать процессор Core i9-10900K от непредвиденных ситуаций во время разгона
23
PlayStation 5 превзойдёт Xbox Series X по продажам — мнение финансового директора японской компании
39
После выхода финального обновления Terraria вырвалась в лидеры «онлайна» в Steam
3
Epic Games Store запустил сразу две масштабные акции – бесконечная раздача по 10 долларов за покупки и возврат средств покупателям GTA V
8
30 смартфонов Xiaomi получили актуальную прошивку MIUI 12
1

Популярные статьи

Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
76
Ядра или тактовая частота процессора: выясняем, что важнее для работы и игр
147
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime TRX40-Pro
31
Легендарные игровые шедевры прошлых лет, которым фанаты дали вторую жизнь. Часть 3
18
Battlefield V I7-6400t Vs Threadripper 1950X c 2 видеокартами Radeon VII
22
Толстый-толстый слой термоинтерфейса на RX 580 - не надо так
16
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG STRIX Radeon RX 5600 XT OC
38
Как я возвращался на настольный компьютер - после долгих 11 лет на ноутбуке
62
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti в связке с процессором Ryzen 7 1700
4
Build 2020: Что ожидать от онлайн-конференции Microsoft для разработчиков
3

Сейчас обсуждают

Елисей Творимиров
11:30
Я брал 5700 сапфир пульс за 28тр. На старте он в том же магазине была 31т.р. потом опустилась до 27т.р. Затем после нового года с новым НДС и прочим снова стала стоить 29 тр и затем исчезла из продажи...
Материнские платы на чипсете Z490 для новейших процессоров Intel уже в продаже. Цены впечатляют.
Сергей Vorvort
11:29
Сравнил А320 и топ X470 8 фаз с удвоителями... )) Мать сам меняй, мне AMD обещала поддержку AM4 до 2020, вот пусть и поддерживают Ryzen 4000. Киданут - мой следующий проц Интел.
Стала известна причина, по которой процессоры AMD Ryzen 4000 не будут работать на материнских платах В450 и Х470 – варианты решения проблемы
Tovbot
11:29
Аналогично, если не будет поддержки, поставлю 3700х и дождусь уже DDR5. Тем более и цены на нынешнее поколение упадут с выходом нового. Но мне ещё интересен R7 4700G - с учётом монолитного дизайна он ...
Стала известна причина, по которой процессоры AMD Ryzen 4000 не будут работать на материнских платах В450 и Х470 – варианты решения проблемы
Bojack Horseman
11:28
Лично я не против)))
Материнские платы на чипсете Z490 для новейших процессоров Intel уже в продаже. Цены впечатляют.
unsurpλssed
11:27
Итог в том что не надо было все перебирать, а по писку определить неисправный компонент...
Один из суровых дней мастера по ремонту компьютерной техники
Опричник
11:26
У меня чёрный красавец - HAF-932 Advansed. Хватит на что угодно. Для любых применений и плат.
Как я возвращался на настольный компьютер - после долгих 11 лет на ноутбуке
smaximaa
11:26
с твоим недо9900к переобуваться придется раньше чем владельцу полноценного 9900к))
Intel Core i9-10900K оказался на 3 часа медленнее AMD Ryzen 9 3900X в рендеринг тесте Corona Benchmark
Roman Kukul
11:26
Преимущество в играх, что еще надо))
Intel Core i9-10900K оказался на 3 часа медленнее AMD Ryzen 9 3900X в рендеринг тесте Corona Benchmark
McArcher
11:26
В данный момент это уже не так. У ASUS топовая серия это MAXIMUS.
Материнские платы на чипсете Z490 для новейших процессоров Intel уже в продаже. Цены впечатляют.
sevik68
11:24
И где хваленная китайская независимость в производстве чипов, о которых тут орали китаефилы?
Huawei может лишиться флагманского 5-нанометрового процессора Kirin 1020 из-за санкций США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем