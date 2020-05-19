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Китайский бренд Honor пополнил ассортимент телевизоров с поддержкой Smart TV сразу тремя моделями. Они вошли в линейку Honor X1 Smart TV. На выбор покупателям доступны модели диагональю 50”, 55” и 65”.

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Производитель делает акцент на тонких дисплейных рамках. По словам разработчиков, экран занимает 94% лицевой стороны. Тип панелей не уточняется, а разрешение составляет 3840 х 2160 точек и соответствует формату 4K Ultra HD. Компания заявляет о 92-процентном отображении цветового пространства DCI-P3 и поддержке алгоритмов искусственного интеллекта для повышения качества картинки. Также на презентации было сказано о поддержке технологии динамической компенсации качества изображения, которая позволяет повысить плавность картинки.

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Акустическая система представлена квартетом динамиков мощностью 10 Вт. Для настройки параметров звука предусмотрен 32-сегментный эквалайзер, а за улучшение качества звучания отвечает фирменная технология Huawei Histen.

В основу новых телевизоров легла платформа Honghu 818 с пиковой тактовой частотой 1,5 ГГц. Это же процессор использовался и в первых моделях китайского бренда, которые появились в прошлом году. Работу однокристальной системы поддерживают 2 ГБ оперативной памяти, а вместимость встроенного флэш-модуля составила 16 ГБ. По словам производителя, аппаратная платформа может справляться с декодированием 4K- и 8K-видео с кадровой частотой 30 к/сек. Программной оболочкой выступила фирменная операционная система Hongmeng OS 1.0.

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55-дюймовый телевизор Honor X1 Smart TV оценён в 325 долларов, а 65-дюймовая модель обойдётся в 465 долларов. Стоимость Honor X1 Smart TV 50” китайская компания пока что не уточняет, но, судя по всему, цена младшей из трёх новинок составит менее 300 долларов. Старт продаж запланирован на 25 мая 2020 года.