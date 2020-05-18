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Компания Xiaomi продаёт смартфон Mi Note 10 Pro в лучших традициях Apple. Правда, речь тут идёт не об объёме реализации, а о том, что даже спустя полгода после старта продаж модель до сих пор официально не подешевела. Но, к счастью всех любителей доступных камерофонов, есть площадка «Яндекс.Маркет». Согласно данным ценового агрегатора стоимость Xiaomi Mi Note 10 Pro в некоторых магазинах составляет менее 35 000 рублей, в то время как рекомендованная цена модели – 44 990 рублей.

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Смартфон за эти деньги предлагает покупателям 8 ГБ оперативной и 256 ГБ пользовательской памяти. Вычислительным центром выступает 8-нанометровая система-на-кристалле Snapdragon 730G с графикой Adreno 618. Ёмкость интегрированного аккумулятора составляет 5260 мАч.

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Главная особенность Xiaomi Mi Note 10 Pro – основная камера. Она представлена пятью оптическими модулями. Разрешение главного составляет 108 Мп. Ключевым отличием от камеры в Mi Note 10 является наличие восьми линз и светосила f/1,69. Широкоугольный модуль имеет разрешение 20 Мп, а пара телеобъективов представлена матрицами на 12 Мп и 8 Мп. Пятый компонент – сенсор на 2 Мп для макросъёмки. Фронтальная камера обосновалась в каплевидном вырезе и обзавелась датчиком изображения на 32 Мп.

В смартфоне есть все основные беспроводные интерфейсы, включая NFC. Лицевую панель украшает дисплей AMOLED формата FHD+ размером 6,47 дюйма по диагонали. Он имеет тонкие дисплейные рамки и изогнутые боковые грани. Такое решение добавило изысканности внешнему облику устройства, но появились так называемые «фантомные нажатия».

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Xiaomi Mi Note 10 Pro в продажу поступил с операционной системой Android 9.0 Pie и оболочкой MIUI 11 из коробки. Смартфон уже работает на Android 10. Кроме того, можно быть уверенным в том, что завтра, 19 мая, модель будет присутствовать в перечне устройств, для которых станет доступна глобальная версия прошивки MIUI 12.