Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Смартфон Xiaomi Redmi Note 9 Pro оказался весьма спорным. Цена новинки в зависимости от комплектации составила 269 долларов или 299 долларов, в то время как версия Pro прошлого поколения на старте продаж стоила 200-250 долларов, предлагая примерно такие же возможности. Немного более привлекательной новинку делает скидка в размере 40 долларов в магазине GizTop.

реклама

На данный момент базовая модификация оценивается в 239 долларов. Скидку в 10 долларов даёт промо-код GTRE4. Таким образом, версия с 6 ГБ оперативной памяти и встроенным флэш-модулем на 64 ГБ обойдётся менее чем в 230 долларов. На AliExpress смартфон тоже стал доступен для покупки. Правда, пока без скидок. Так, конфигурация 6/128 ГБ оценивается в 269 долларов, а за дополнительные 64 ГБ встроенной памяти нужно доплатить ещё 30 долларов.

реклама

Xiaomi Redmi Note 9 Pro несёт на борту чипсет Snapdragon 720G, который объединяет ядра Kryo с частотой до 2,3 ГГц. За графику отвечает Adreno 620 GPU. Основная камера представлена четырьмя модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп. Смартфон поддерживает записи видео с частой 960 к/сек. Разрешение фронтальной камеры составляет – 16 Мп.

Дисплей новинки построен на базе жидкокристаллической панели формата Full HD+. Экран имеет диагональ 6,67 дюйма и поддерживает HDR10. Ёмкость аккумулятора – 5020 мАч. Также отметим наличие NFC, разъём для наушников и операционную систему Android 10 в составе прошивки MIUI 11.