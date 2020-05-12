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Смартфоны компании OnePlus имеют не самое большое представительство в официальной российской рознице. Лишь изредка некоторые ритейлеры ввозят флагманы китайского производителя, причём такие модели появляются спустя много месяцев после анонса, стоят существенно дороже, чем в Европе, и продаются ограниченным тиражом. В таких случаях надеяться приходится на другие магазины. Сейчас в России OnePlus 8 купить можно на 9000 рублей дешевле, чем в странах Западной Европы.

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Согласно площадке «Яндекс.Маркет», стандартное издание восьмого поколения в модификации с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ энергонезависимой памяти стоит от 47 000 рублей. В то же время версия с 12 ГБ ОЗУ и встроенным флэш-модулем вместимостью 256 ГБ обойдётся минимум в 54 500 рублей. Для сравнения, стоимость OnePlus 8 в Европе составляет 699 евро (~56 000 рублей) и 799 евро (~63 500 рублей) соответственно.

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В смартфоне установлена тройная основная камера, которая имеет разрешение 48 Мп + 16 Мп + 2 Мп, и одинарная фронталка на 16 Мп. Новинка может записывать видео в 4K Ultra HD с частотой до 60 к/сек. Лицевая сторона содержит экран AMOLED размером 6,55 дюйма по диагонали. Он обладает соотношением сторон 20 к 9, повышенной частотой обновления (90 Гц) и разрешением 2400 х 1080 точек, что соответствует формату Full HD+.

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Сердцем OnePlus 8 выступила 7-нанометровая однокристальная система Snapdragon 855 с пиковой частотой 2,84 ГГц и графикой Adreno 650. Ёмкость несъёмной батареи составила 4300 мАч. Смартфон поддерживает быструю зарядку по стандарту Warp Charge 30, а программной основой выступает оболочка OxygenOS на базе операционной системы Android 10.

Отметим, что в России уже доступна для покупки и версия Pro. Модификация 8/128 ГБ стоит от 68 000 рублей, а за 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти нужно заплатить от 81 000 рублей. Примерно столько же OnePlus 8 Pro стоит и в странах Западной Европы. Напомним, что в продвинутой версии есть аппаратная проблема с дисплеем. Брак был официально признан производителем.