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AMD представила процессоры Ryzen 4000 PRO

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Американская компания AMD явила миру три новых мобильных процессора. Все они выпущены в рамках серии Ryzen 4000 PRO (Renoir), имеют ядра на архитектуре Zen 2 и выполняются по нормам 7-нанометровой технологии. От уже присутствующих на рынке моделей они отличаются более широким набором возможностей для защиты данных. Производитель говорит о защите на каждом уровне от кристалла до программного обеспечения. Также упоминается защита памяти. Называются новые решения Ryzen 3 PRO 4450U, Ryzen 5 PRO 4650U и Ryzen 7 PRO 4750U.

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Каждый процессор из трио новинок получил поддержку многопоточности, а заявленная производителем величина отвода тепловой мощности составляет 15 Вт. Встроенная графика также предусмотрена. Ryzen 3 PRO 4450U объединяет четыре ядра с частотой от 2,5 ГГц до 3,7 ГГц, интегрированный GPU Vega 5 с частотой 1,4 ГГц и 320 потоковыми процессорами, а также 4 МБ кэш-памяти третьего уровня.

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Ryzen 5 PRO 4650U – 6-ядерное решение с номинальной частотой 2,1 ГГц. Turbo-частота процессора составила 4 ГГц. Кэш-памяти по сравнению с младшей моделью предусмотрено вдвое больше. iGPU Vega 6 с 384 потоковыми процессорами трудится на частоте 1,5 ГГц.

Наконец, Ryzen 7 PRO 4750U имеет в арсенале восемь ядер с базовой частотой 1,7 ГГц. В Turbo-режиме тактовую частоту процессорных ядер можно повысить до 4,1 ГГц. Объём кэш-памяти третьего уровня также составляет 8 МБ, а встроенный чип Vega 7 имеет частоту 1,6 ГГц и 448 потоковых процессоров.

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AMD акцентирует внимание на увеличении производительности в сравнении с представителями уже ставшего прошлым поколения. По словам разработчиков, Ryzen 7 PRO 4750U является самым быстрым решением для ультрабуков бизнес-класса. В зависимости от выполняемых задач новинка превосходит Ryzen 7 PRO 3700U на 19-77%, а в сравнении Intel Core i7-107100U превосходство достигает 33%. Правда, в Cinebench 1T процессор Intel оказался лучше. Кроме того, компания подчёркивает энергоэффективность, заявляя о 20 часах автономной работы лэптопов.

Технические характеристики AMD Ryzen 4000 PRO и Ryzen 3000 PRO
Процессор
Ядра / Потоки
Частоты
Кэш L3
GPU / Частота
TDP
Базовая
Turbo
R7 PRO 4750U
8 / 16
1,7 ГГц
4,1 ГГц
8 МБ
Vega 7 / 1,6 ГГц
15 Вт
R5 PRO 4650U
6 / 12
2,1 ГГц
4,0 ГГц
8 МБ
Vega 6 / 1,5 ГГц
15 Вт
R3 PRO 4450U
4 / 8
2,5 ГГц
3,7 ГГц
4 МБ
Vega 5 / 1,4 ГГц
15 Вт

R7 PRO 3700U
4 / 8
2,3 ГГц
4,0 ГГц
6 МБ
Vega 10 / 1,4 ГГц
15 Вт
R5 PRO 3500U
4 / 8
2,1 ГГц
3,7 ГГц
6 МБ
Vega 8 / 1,2 ГГц

15 Вт
R3 PRO 3300U
4 / 4
2,1 ГГц
3,5 ГГц
6 МБ
Vega 6 / 1,2 ГГц
15 Вт
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smaximaa
22:10
так и есть, делает такой шаг сейчас, это самоубийство для АМД
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McArcher
22:10
Утилизация )))
Процессоры серии Ryzen 4000 не будут работать на материнских платах X470, B450 и X370 чипсетов
killa211
22:09
Уже обогнала. Просто у интел частота под 5 ГГц, чего райзену не достичь.
Процессоры серии Ryzen 4000 не будут работать на материнских платах X470, B450 и X370 чипсетов
MriS
22:09
Имеется ввиду если работает Zen, то Zen2 нет.
Процессоры серии Ryzen 4000 не будут работать на материнских платах X470, B450 и X370 чипсетов
Saint_Diver
22:08
Интересна итоговая стоимость готовых ноутов. Для офисных задач очень интересный процессор получился.
AMD представила процессоры Ryzen 4000 PRO
Splash Attack
22:08
Есть вероятность, что AMD такими картинками проверяет, насколько сильно народ будет недоволен отменой поддержки B450 и X470.
Процессоры серии Ryzen 4000 не будут работать на материнских платах X470, B450 и X370 чипсетов
N1ghtwish
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22:07
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smaximaa
22:06
пруфы выложи, что он так написал)
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dmitry07
22:06
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