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Американская компания AMD явила миру три новых мобильных процессора. Все они выпущены в рамках серии Ryzen 4000 PRO (Renoir), имеют ядра на архитектуре Zen 2 и выполняются по нормам 7-нанометровой технологии. От уже присутствующих на рынке моделей они отличаются более широким набором возможностей для защиты данных. Производитель говорит о защите на каждом уровне от кристалла до программного обеспечения. Также упоминается защита памяти. Называются новые решения Ryzen 3 PRO 4450U, Ryzen 5 PRO 4650U и Ryzen 7 PRO 4750U.

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Каждый процессор из трио новинок получил поддержку многопоточности, а заявленная производителем величина отвода тепловой мощности составляет 15 Вт. Встроенная графика также предусмотрена. Ryzen 3 PRO 4450U объединяет четыре ядра с частотой от 2,5 ГГц до 3,7 ГГц, интегрированный GPU Vega 5 с частотой 1,4 ГГц и 320 потоковыми процессорами, а также 4 МБ кэш-памяти третьего уровня.

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Ryzen 5 PRO 4650U – 6-ядерное решение с номинальной частотой 2,1 ГГц. Turbo-частота процессора составила 4 ГГц. Кэш-памяти по сравнению с младшей моделью предусмотрено вдвое больше. iGPU Vega 6 с 384 потоковыми процессорами трудится на частоте 1,5 ГГц.

Наконец, Ryzen 7 PRO 4750U имеет в арсенале восемь ядер с базовой частотой 1,7 ГГц. В Turbo-режиме тактовую частоту процессорных ядер можно повысить до 4,1 ГГц. Объём кэш-памяти третьего уровня также составляет 8 МБ, а встроенный чип Vega 7 имеет частоту 1,6 ГГц и 448 потоковых процессоров.

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AMD акцентирует внимание на увеличении производительности в сравнении с представителями уже ставшего прошлым поколения. По словам разработчиков, Ryzen 7 PRO 4750U является самым быстрым решением для ультрабуков бизнес-класса. В зависимости от выполняемых задач новинка превосходит Ryzen 7 PRO 3700U на 19-77%, а в сравнении Intel Core i7-107100U превосходство достигает 33%. Правда, в Cinebench 1T процессор Intel оказался лучше. Кроме того, компания подчёркивает энергоэффективность, заявляя о 20 часах автономной работы лэптопов.