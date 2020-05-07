AMD представила процессоры Ryzen 4000 PRO
Американская компания AMD явила миру три новых мобильных процессора. Все они выпущены в рамках серии Ryzen 4000 PRO (Renoir), имеют ядра на архитектуре Zen 2 и выполняются по нормам 7-нанометровой технологии. От уже присутствующих на рынке моделей они отличаются более широким набором возможностей для защиты данных. Производитель говорит о защите на каждом уровне от кристалла до программного обеспечения. Также упоминается защита памяти. Называются новые решения Ryzen 3 PRO 4450U, Ryzen 5 PRO 4650U и Ryzen 7 PRO 4750U.
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Каждый процессор из трио новинок получил поддержку многопоточности, а заявленная производителем величина отвода тепловой мощности составляет 15 Вт. Встроенная графика также предусмотрена. Ryzen 3 PRO 4450U объединяет четыре ядра с частотой от 2,5 ГГц до 3,7 ГГц, интегрированный GPU Vega 5 с частотой 1,4 ГГц и 320 потоковыми процессорами, а также 4 МБ кэш-памяти третьего уровня.
рекламаRyzen 5 PRO 4650U – 6-ядерное решение с номинальной частотой 2,1 ГГц. Turbo-частота процессора составила 4 ГГц. Кэш-памяти по сравнению с младшей моделью предусмотрено вдвое больше. iGPU Vega 6 с 384 потоковыми процессорами трудится на частоте 1,5 ГГц.
Наконец, Ryzen 7 PRO 4750U имеет в арсенале восемь ядер с базовой частотой 1,7 ГГц. В Turbo-режиме тактовую частоту процессорных ядер можно повысить до 4,1 ГГц. Объём кэш-памяти третьего уровня также составляет 8 МБ, а встроенный чип Vega 7 имеет частоту 1,6 ГГц и 448 потоковых процессоров.
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AMD акцентирует внимание на увеличении производительности в сравнении с представителями уже ставшего прошлым поколения. По словам разработчиков, Ryzen 7 PRO 4750U является самым быстрым решением для ультрабуков бизнес-класса. В зависимости от выполняемых задач новинка превосходит Ryzen 7 PRO 3700U на 19-77%, а в сравнении Intel Core i7-107100U превосходство достигает 33%. Правда, в Cinebench 1T процессор Intel оказался лучше. Кроме того, компания подчёркивает энергоэффективность, заявляя о 20 часах автономной работы лэптопов.
|
Технические характеристики AMD Ryzen 4000 PRO и Ryzen 3000 PRO
|
Процессор
|
Ядра / Потоки
|
Частоты
|
Кэш L3
|
GPU / Частота
|
TDP
|
Базовая
|
Turbo
|
R7 PRO 4750U
|
8 / 16
|
1,7 ГГц
|
4,1 ГГц
|
8 МБ
|
Vega 7 / 1,6 ГГц
|
15 Вт
|
R5 PRO 4650U
|
6 / 12
|
2,1 ГГц
|
4,0 ГГц
|
8 МБ
|
Vega 6 / 1,5 ГГц
|
15 Вт
|
R3 PRO 4450U
|
4 / 8
|
2,5 ГГц
|
3,7 ГГц
|
4 МБ
|
Vega 5 / 1,4 ГГц
|
15 Вт
|
|
R7 PRO 3700U
|
4 / 8
|
2,3 ГГц
|
4,0 ГГц
|
6 МБ
|
Vega 10 / 1,4 ГГц
|
15 Вт
|
R5 PRO 3500U
|
4 / 8
|
2,1 ГГц
|
3,7 ГГц
|
6 МБ
|
Vega 8 / 1,2 ГГц
|
15 Вт
|
R3 PRO 3300U
|
4 / 4
|
2,1 ГГц
|
3,5 ГГц
|
6 МБ
|
Vega 6 / 1,2 ГГц
|
15 Вт
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