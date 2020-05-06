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Несколько лет назад технология NFC начала появляться во флагманских смартфонах. В своё время LG продвигала использование специальных меток, с помощью которых можно было быстро активировать/деактивировать определённые функции. Например, если вы приходите домой с улицы и прислоняете смартфон к метке, то отключается мобильный трафик и включается Wi-Fi.

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Сейчас Sony добавляет такую функцию в беспроводные наушники для быстрого сопряжения со телефонами, но для большинства пользователей технология беспроводной передачи данных небольшого радиуса действия в смартфоне означает возможность оплачивать покупки с помощью гаджета. Но уже совсем скоро для Near Field Communication появится новое применение.

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Как стало известно NFC Forum решила принять Wireless Charging Specification. Данная спецификация предполагает возможность беспроводной передачи энергии между двумя девайсами. Согласно описанию, одна антенна может применяться как для обмена данными, так и для передачи энергии. Максимальная мощность составит 1 Вт.

Таким образом, новая технология даст возможность смартфонам выступать в качестве портативного аккумулятора для подзарядки небольших гаджетов. Речь идёт в первую очередь о носимой электронике: смарт-часах, спортивных браслетах и полностью беспроводных наушниках. Естественно, для этого и смартфон, и второй гаджет должен быть оснащён NFC. Если умные телефоны даже среднебюджетного уровня начали всё активнее получать NFC, то вот с носимой электроникой могут быть проблемы.

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Ещё одной нишей для применения новой технологии станет рынок Интернета вещей, который растёт сверхбыстрыми темпами. В завершение добавим, что возможность подзарядки компактных гаджетов с помощью NFC благодаря поддержке Wireless Charging Specification даст возможность производителю отказаться от проводов и разъёмов для их подключения, что в свою очередь позволит упростить конструкцию и улучшить эксплуатационные параметры гаджетов.