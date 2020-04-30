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Xiaomi Mi 8 упал в цене на 215 долларов

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Уже почти два года прошло с момента анонса одного из самых популярных флагманских смартфонов китайской компании Xiaomi. Модель называется Xiaomi Mi 8. Она была представлена 31 мая 2018 года, а цена составила 445-515 долларов в зависимости от комплектации. Спустя 23 месяца аппаратная платформа ещё не потеряла актуальность, но при этом модель подешевела более чем на 200 долларов.

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В магазине SunSky стоимость Xiaomi Mi 8 в модификации с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 64 ГБ составляет 230 долларов. В то же время конфигурация со встроенным хранилищем удвоенной вместимости подешевела до 265 долларов. Цена с завода – 470 долларов. Для сравнения, на AliExpress базовая модификация предлагается за 330 долларов, а за продвинутую нужно отдать и вовсе более 600 долларов на фоне дефицита.

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Также в магазине SunSky доступна топовая комплектация с 256 ГБ встроенной памяти при 6 ГБ ОЗУ. Но она подешевела не так сильно – с 515 долларов с завода до 390 долларов. Согласно агрегатору «Яндекс.Маркет», в России за флагман двухлетней давности просят от 21 000 рублей (~290 долларов).

Xiaomi Mi 8 в своё время стал лучшим камерофоном компании по версии DxOMark. Он оборудован двумя модулями с разрешением 12 Мп + 12 Мп, оптической стабилизацией и 2-кратным масштабированием без потери качества. Дисплей смартфона имеет разрешение FHD+, диагональ 6,21 дюйма, поддержку расширенного динамического диапазона и широкий вырез для фронтальной 20-мегапиксельной камеры.

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В Xiaomi Mi 8 нет разъёма для наушников, стереодинамиков, слота под microSD и защиты от воды. Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 3400 мАч. Сердцем флагмана выступает 10-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 845. Также отметим поддержку 18-ваттной быстрой зарядки и порт USB-C. Сканер отпечатков пальцев расположен на тыльной стороне устройства, которая оформлена стеклом Gorilla Glass 5.

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