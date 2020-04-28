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Копания AMD продолжает контролировать бОльшую часть немецкого рынка настольных процессоров. В течение 17-й недели 2020 года, по данным магазина MindFactory, было продано 7965 процессоров.

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Доля компании AMD, которая смогла реализовать 7100 CPU, составила 89,14%. Соответственно Intel заняла 10,86% рынка, продав в течение недели лишь 865 процессоров. Средняя стоимость «красного» CPU составила 217,41 евро, а «синего» – 317,35 евро. Следовательно, компания AMD выручила чуть более 1,54 млн евро (84,9%), в то время как доход Intel составил около 275 000 евро (15,1%).

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Отметим, что 6-ядерный Ryzen 5 3600 и 8-ядерный Ryzen 7 3700X разошлись в количестве 2230 единиц и 1330 единиц. То есть каждый CPU оказался популярнее, чем все процессоры Intel вместе взятые. В топ-5 самых продаваемых платформ для настольных ПК вошли 6-ядерные Ryzen 5 3600X и Ryzen 5 2600, а также 12-ядерный Ryzen 9 3900X. Их было продано 710 штук, 560 штук и 520 штук соответственно.

Среди процессоров Intel лучше всего продавалась модель Core i7-9700K с восемью ядрами. Её приобрели себе 220 покупателей. Также было продано 150 чипов Intel Core i9-9900K и 90 Core i5-9600K. Именно эти три платформы «синего» калифорнийского гиганта пользовались наибольшей популярностью у бюргеров.

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Отметим, что все проданные в течение недели процессоры Intel ориентированы на установку в разъём LGA 1151. В то же время 7050 из 7100 CPU компании AMD нацелены на Socket AM4, а ещё 30 и 20 чипов – на Socket TR4 и Socket TRX4 соответственно.