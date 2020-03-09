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В начале текущего года американская компания Microsoft официально прекратила поддерживать операционную систему Windows 7, которая была анонсирована более 10 лет назад. Однако, для многих пользователей отсутствие обновлений программного обеспечения стало только преимуществом. Несмотря на то, что производитель из Редмонда активно старается поощрять всех желающих перейти на новую версию операционной системы, далеко не все юзеры готовы отказаться от Windows 7 в пользу «десятки».

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Актуальная версия ОС установлена на 57,39% персональных компьютеров. Доля рынка операционной системы Windows 7 составляет 25,2%. Например, в ноябре прошлого года её доля составляла около 27%. Что интересно, за последние несколько месяцев, даже несмотря на прекращение поддержки, «семёрка» практически не потеряла пользователей.

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Отметим, что создатели веб-обозревателей заявили о намерении поддерживать операционную систему Windows 7 ещё как минимум 18 месяцев. Аналитики отмечают, что пользователи будут переходить на Windows 10 только при апгрейде аппаратного обеспечения, поскольку новые графические ускорители, материнские платы и CPU не поддерживают работу со старой версией программного обеспечения. Однако, не стоит сбрасывать со счетов то, что компания Microsoft всё же сможет как-то ускорить процесс перехода пользователей с Windows 7 на Windows 10.