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В начале 2019 года компания Samsung анонсировала смартфоны обновлённый линейки Galaxy A. К середине года производитель из Южной Кореи начал выпускать улучшенные версии, а в декабре вышли первые модели нового поколения. Речь идёт о Galaxy A71 и Galaxy A51. Сегодня появилась информация о технических характеристиках ещё двух представителей серии – Samsung Galaxy A31 и Galaxy A41.

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Младшая модель, как и её предшественница, будет комплектоваться сдвоенной основной камерой. Разрешение стандартного модуля составит 48 Мп, а дополнительного – 5 Мп. Напомним, что в Galaxy A30 установлена камера разрешением 16 Мп + 5 Мп.

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Samsung Galaxy A41 будет комплектоваться теми же сенсорами, что и Galaxy A31. Кроме того, обе модели будут нести на борту аккумуляторную батарею ёмкостью 5000 мАч. Это станет заметным шагом вперёд по сравнению со смартфонами прошлого поколения.

О Samsung Galaxy A41 известно немного больше, чем о младшей версии. Помимо двух модулей на 48 Мп + 5 Мп и аккумулятора на 5000 мАч уже известно, что смартфон получит 25-мегапиксельную фронтальную камеру и постоянное запоминающее устройство вместимостью 64 ГБ в одной из модификаций памяти.

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Судя по другим представителям серии Galaxy A, можно предположить, что будущие новинки получат Full HD+ дисплеи на базе Super AMOLED матриц и будут заключены в пластиковый корпус. Дата выхода и стоимость Samsung Galaxy A31 и Galaxy A41 пока что не уточняются.