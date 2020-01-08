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Компания Alienware продолжает внедрять новшества в игровом сегменте рынка. На этот раз она в рамках выставки Consumer Electronics Showcase 2020 анонсировала портативную игровую консоль Concept UFO. Судя по внешнему виду новинку, разработчики вдохновлялись дизайном приставки Nintendo Switch.

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Первое сходство – два контроллера, которые можно отсоединять от основного гаджета, как это делается с Joy-Con. Второе – возможность подключать устройство к большому дисплею. Concept UFO оказалась заметно габаритнее модели от Nintendo. Приставка комплектуется 8-дюймовым экраном, тогда как диагональ дисплея в Switch составляет 6,2 дюйма. На тыльной панели консоли есть подставка.

Контроллеры новинки от своих аналогов в Nintendo Switch отличаются тем, что не являются самостоятельными гаджетами. При этом производителем предусмотрен специальный мост, к которому можно подсоединить два контроллера и превратить всю эту конструкцию в один большой геймпад.

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Но всё же ключевым отличием Concept UFO от Nintendo Switch является программное обеспечение. Новинку от Alienware можно назвать портативным персональным компьютером. Из интерфейса Alienware можно запускать игры, доступные в популярных цифровых магазинах Origin, Steam и Epic Games Store.

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Компания на CES 2020 показала, что гаджет без проблем может запускать игры Mortal Kombat 11, Rocket League и F1 2019. При этом технические характеристики, время автономной работы, стоимость и дата старта продаж остались неизвестными. Представители Alienware лишь отметили, что Concept UFO построен на базе процессора AMD Ryzen.