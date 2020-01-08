Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Тайваньский производственный гигант Acer на мероприятии CES 2020, которое проходит в США, показал публике один из своих самых необычных лэптопов. Им стала модель Acer ConceptD 7 Ezel, ориентированная на создателей контента.

реклама

Главная фишка девайса – это необычное крепление Ezel Hinge. С её помощью производитель смог реализовать сразу пять режимов работы гаджета. Дисплей построен на базе 4K-матрицы, выполненной по технологии IPS. Максимальная яркость составляет 400 нит, а охват диапазона Adobe RGB – 100%. Экран также обзавёлся поддержкой управления электронным пером.

реклама

Сердцем новинки выступает платформа Intel Core H-Series последнего поколения, а графическая подсистема представлена видеокартой GeForce RTX производства калифорнийской компании NVIDIA. Максимальный объём оперативки может составлять 32 ГБ. Тип ОЗУ – DDR4. SSD с интерфейсом PCI Express в топовой модификации имеет ёмкость 2 ТБ.

реклама

Вместе со стандартным изданием компания из Тайваня анонсировала версию Pro. Она оборудована чипом Intel Xeon в связке с видеокартой Quadro RTX. Вне зависимости от комплектации на корпусе лэптопа есть USB-C HDMI, DP 1.4 и слот под карту microSD.

Стоимость ConceptD 7 Ezel в Европе будет составлять от 2500 евро. Версия Pro на рынке появится с ценником от 3000 евро.