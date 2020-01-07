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Стали известны все характеристики Realme X50 5G

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Уже на этой неделе китайский бренд Realme представит свой ответ смартфону Xiaomi Redmi K30 5G, который на днях начнёт продаваться в Китае по цене от 285 долларов. Грядущая новинка называется Realme X50 5G. В сети уже есть практически вся основная информация об устройстве компании из Поднебесной.

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Увы, в плане дизайна Realme X50 5G от Redmi K30 5G отличаться практически не будет. На тыльной панели расположится четырёхмодульная основная камера, а спереди – Full HD+ диагональю 6,57”. Дисплей смартфона будет построен на базе TFT-матрицы, поэтому сканер отпечатков пальцев будет размещён на правом торце. Его совместят с клавишей питания. Опять же, это мы видели в Redmi K30 5G. Отметим, что сегодня компания Fortsense объявила о старте производства дактилоскопических сенсоров для LCD-панелей. Правда, на рынке такие смартфоны мы увидим только к концу 2020 года.

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Главным заметным отличием Realme X50 5G от своего конкурента станет расположение фронтальной камеры. Она также будет сдвоенной и врезанной в дисплей, но разместят её не справа, а слева, как у смартфонов семейств Huawei nova 6 и Honor V30. На дизайне сходства с Redmi K30 5G не заканчиваются. Будущая новинка также обзаведётся новым 7-нанометровым процессором среднего уровня Snapdragon 765G с интегрированным 5G-модемом. Оперативной памяти под капотом устройства будет установлено до 12 ГБ, а постоянной – до 256 ГБ.

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По новым данным, Realme X50 5G останется без слота для карты памяти. Ёмкость встроенного аккумулятора в смартфоне будет составлять 4100 мАч. Есть информация о поддержке быстрой зарядки по фирменному стандарту VOOC 4.0, но мощность не уточняется.

Основная камера будет иметь разрешение 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 12 Мп. Судя по этим параметрам, можно рассчитывать на наличие телеобъектива, которого нет в Redmi K30 5G. Разрешение селфи-камеры составит 16 Мп + 8 Мп. Достанется ли ей широкоугольный модуль, пока что не уточняется. Из остального можно отметить NFC, вес 202 грамма и толщину 8,9 мм. В продажу Realme X50 5G поступит по цене в районе 300-500 долларов в зависимости от комплектации в синей, фиолетовой, золотистой и чёрной расцветках корпуса.

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Ожидается, что вместе с основной новинкой компания из Китая также анонсирует версию Lite и модель Realme C3. Однако, о параметрах этих двух смартфонов пока что никакой информации нет, но существование первого было подтверждено самим производителем, а второго – таиландским регуляторным органом NBTC.

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