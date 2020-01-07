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Торговая война между Соединёнными Штатами и Китаем не прекращается. Как стало известно, США надавили на Нидерланды, в результате чего европейское государство приняло решение заблокировать поставки оборудования местного производителя ASML, предназначенного для EUV-литографии, китайским заказчикам. Об этом сообщает издание Reuters.

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Ещё в прошлом году нидерландское правительство дало ASML лицензию на реализацию оборудования для EUV-литографии компаниям из Поднебесной. После этого американское правительство в рамках четырёх раундов переговоров с официальными лицами Нидерландов старались убедить заблокировать поставки.

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В середине 2018 года Белый дом предоставил нидерландскому правительству отчёт разведки о возможных последствиях приобретения Китайской Народной Республикой оборудования компании ASML. Как итог, после посещения Белого дома правительство Нидерландов уведомило ASML об отказе в продлении экспортной лицензии, а оборудование для EUV-литографии, которое оценивается примерно в 150 млн долларов, не было отправлено в Китай.

Впервые о задержке поставок стало известно ещё в середине четвёртого квартала 2019 года. Однако, на тот момент неизвестным оставался факт давления на Нидерланды со стороны Соединённых Штатов. Напомним, что действие лицензии на экспорт для ASML истекло 30 июня 2019 года. Компания из Велдховена всё ещё ожидает продления.

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Кому именно ASML поставляла продукцию, не уточняется. Однако, по слухам заказчиком из Поднебесной выступала корпорация Semiconductor Manufacturing International Corp, самый крупный китайский производитель полупроводниковой продукции.

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Напомним, что американские компании уже относительно давно не могут поставлять свою продукцию китайским заказчикам из «чёрного списка». Кроме того, Соединённые Штаты могут блокировать поставку товаров, которые изготавливаются с применением американских технологий. Однако, заставить так сделать зарубежного поставщика куда сложнее. Согласно установленным правилам, США могут заблокировать продажу товаров только в том случае, если доля американских компонентов в себестоимости составляет не менее 25%. К оборудованию ASML это правило, согласно данным проведённой аудиторской проверки, применить нельзя.

В МИД Нидерландов подчеркнули, что правительство использовало своё суверенное право оставить ASML без новой лицензии на экспорт продукции в Китай. Стоит заметить, что нидерландская компания надеется на рост своих экономических показателей в 2020 году, т.к. она может продавать китайским заказчикам оборудование предыдущего поколения.